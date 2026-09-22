Amazon Mendadak Blokir Muse, Agen AI Belanja Milik Meta

JawaPos.com - Persaingan perusahaan teknologi dalam mengembangkan agen kecerdasan buatan (AI) mulai merambah ke wilayah operasional platform. Amazon dilaporkan memblokir akses agen AI terbaru milik Meta, Muse, dari toko daringnya.

Seperti dilansir dari Engadget, pengguna yang mencoba memakai Muse untuk berbelanja di Amazon kini akan menemukan pesan yang menyebut akses berkelanjutan oleh agen AI yang tidak sah melanggar Ketentuan Penggunaan Amazon.

Amazon menyebut pihaknya sebelumnya telah meminta Meta secara sukarela mengecualikan situs Amazon dari jangkauan Muse. Menurut perusahaan, aplikasi pihak ketiga yang melakukan pembelian atas nama pelanggan seharusnya terbuka mengenai aktivitasnya dan menghormati keputusan platform yang menjadi tempat layanan tersebut digunakan.

"Menurut kami, sudah jelas bahwa aplikasi pihak ketiga yang menawarkan layanan pembelian atas nama pelanggan dari bisnis lain harus beroperasi secara terbuka dan menghormati keputusan penyedia layanan mengenai partisipasi mereka," ujar juru bicara Amazon.

Meta sendiri meluncurkan Muse pada awal September 2026 sebagai agen AI pribadi yang dirancang untuk membantu pengguna mencapai berbagai tujuan secara proaktif dengan tetap mengutamakan keamanan dan privasi.

Muse dapat melakukan sejumlah tugas atas nama pengguna, termasuk mengisi formulir, mengirim surel, hingga melakukan pembelian secara daring. Untuk transaksi, agen tersebut dapat menggunakan kartu sekali pakai yang dibuat melalui layanan Link dari Stripe.

Persoalan muncul karena Amazon menilai Muse tidak mengidentifikasi dirinya sebagai agen AI ketika mengakses situs perusahaan. Amazon juga menyatakan kekhawatiran terkait aspek privasi dan keamanan, termasuk bagaimana informasi pelanggan dapat diakses dan disimpan.

Meta membantah kekhawatiran tersebut. Dalam pengumuman mengenai Muse, perusahaan menyatakan agen AI itu tidak dapat melihat kata sandi maupun metode pembayaran pengguna.