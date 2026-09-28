Bill Gates Soroti Bahaya AI, Minta Setiap Sistem Punya Pengamanan Ketat

JawaPos.com - Pendiri Microsoft Bill Gates mendukung langkah untuk memperkuat regulasi dan sistem pengamanan dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI). Hal itu disampaikan setelah sejumlah CEO perusahaan AI terkemuka sepakat untuk memperlambat laju pengembangan teknologi tersebut.

Seperti dilansir dari Engadget dalam wawancara dengan program Meet the Press di NBC News, Gates menilai setiap sistem AI perlu memiliki mekanisme pengamanan serta kemampuan pemantauan. Menurutnya, penerapan langkah tersebut menjadi hal yang penting seiring semakin pesatnya perkembangan teknologi AI.

"Sangat tidak bertanggung jawab jika tidak mewajibkan setiap sistem AI memiliki langkah-langkah pengamanan dan kemampuan pemantauan tersebut," kata Gates.

Langkah pengamanan terhadap AI juga mulai melibatkan pihak ketiga. Anthropic baru-baru ini menunjuk Accenture sebagai evaluator independen untuk melakukan evaluasi terhadap model-model AI terbarunya.

Di sisi lain, Gubernur California Gavin Newsom mengusulkan keberadaan "tombol pemutus" atau kill switch sebagai salah satu bagian dari upaya mengendalikan perkembangan AI.

Saat ditanya mengenai pendekatan tersebut, Gates mengatakan dirinya tidak sepenuhnya menentang gagasan kill switch. Namun, ia menilai mekanisme itu belum menjawab ancaman AI yang menurutnya lebih mendesak.

"Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa saya menentang kill switch," ujar Gates.