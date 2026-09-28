Jerman Dapat Pukulan Ganda setelah Kai Havertz dan Jamal Musiala Absen Akibat Cedera

JawaPos.com – Kai Havertz dan Jamal Musiala mundur dari skuad tim nasional Jerman setelah mengalami cedera menjelang pertandingan lanjutan Nations League.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (26/9), Musiala mengalami robekan serat otot pada paha kanannya ketika melakukan pemanasan sebelum pertandingan melawan Belanda, sedangkan Havertz mengalami cedera otot dan ditarik keluar pada menit ke-30.

Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) kemudian mengonfirmasi bahwa kedua pemain tersebut tidak dapat melanjutkan tugas bersama tim nasional.

Belum ada kepastian mengenai waktu pemulihan Havertz, sementara laporan media Jerman menyebut Musiala diperkirakan harus menepi selama tiga hingga empat pekan.

Kondisi tersebut menjadi kehilangan bagi Jerman karena keduanya merupakan bagian dari skuad untuk menjalani rangkaian pertandingan internasional.

Namun, pelatih Jerman telah menyiapkan skuad berisi 44 pemain sehingga tersedia sejumlah opsi untuk menggantikan mereka.

Florian Wirtz dan Jonathan Burkardt kemudian dipanggil lebih awal untuk memperkuat Jerman dalam pertandingan berikutnya.

Wirtz telah tampil enam kali bersama Liverpool di semua kompetisi musim ini dengan catatan satu assist dan menciptakan 12 peluang.