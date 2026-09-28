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Senin, 28 September 2026 | 19.47 WIB

Carlos Alcaraz Bawa Eropa Unggul 3-1 Usai Menang Ganda dengan Jakub Mensik di Laver Cup 2026

Carlos Alcaraz dan Jakub Mensik (Flashscore) - Image

Carlos Alcaraz dan Jakub Mensik (Flashscore)

JawaPos.com – Carlos Alcaraz tampil gemilang pada nomor ganda dan membantu Tim Eropa unggul 3-1 atas Tim Dunia pada hari pertama Piala Laver.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (27/9), Alcaraz berpasangan dengan Jakub Mensik dan berhasil mengalahkan Alexander Bublik serta Taylor Fritz dengan skor 6-4, 6-4.

Kemenangan tersebut menjadi penampilan penting bagi Alcaraz yang baru menjalani turnamen keduanya setelah absen selama empat bulan akibat cedera.

Alcaraz dan Mensik hanya membutuhkan satu break servis pada setiap set untuk mengamankan kemenangan dalam pertandingan tersebut.

Penampilan Alcaraz juga mendapat perhatian dari legenda tenis Rod Laver dan Roger Federer yang menyaksikan pertandingan secara langsung.

Sebelumnya, Alcaraz mengungkapkan bahwa kecintaannya terhadap kompetisi beregu membantunya kembali menikmati permainan tenis setelah melewati masa pemulihan.

Kemenangan Alcaraz dan Mensik melengkapi keunggulan Eropa yang sebelumnya diraih Casper Ruud dan Rafael Jodar pada hari pertama.

Tim Dunia mendapatkan satu poin melalui Brandon Nakashima yang mengalahkan Mensik dalam pertandingan tunggal, tetapi Eropa tetap menutup hari pertama dengan keunggulan 3-1.

Piala Laver menggunakan sistem perolehan poin berbeda setiap hari, yakni satu poin pada Jumat, dua poin pada Sabtu, dan tiga poin pada Minggu, dengan tim yang lebih dahulu mencapai 13 poin menjadi juara.

Editor: Hanny Suwindari
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