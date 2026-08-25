Indonesia Buka Peluang Kerja Sama Teknologi dan Transfer Industri dengan Rusia

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia membuka peluang kerja sama teknologi dengan Rusia melalui pengembangan dan lokalisasi sejumlah teknologi yang dinilai relevan dengan kebutuhan industri nasional.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan peluang kerja sama akan dilakukan untuk teknologi drone, robotika bawah air, sistem komunikasi mandiri untuk kondisi darurat, hingga teknologi pengolahan limbah.

Ia menyebut bahwa Indonesia telah menganggap Rusia sebagai salah satu mitra strategis dalam membangun industri yang lebih maju dan berdaya saing.

”Kami ingin hubungan kedua negara tidak berhenti pada perdagangan, tetapi berkembang menjadi kerja sama investasi, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas industri yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara,” ujar Agus dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (25/8).

Agus mengatakan, peluang kerja sama diarahkan pada pemanfaatan teknologi dan penguatan kapasitas industri yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia.

Sejumlah bidang menjadi perhatian bersama, antara lain peralatan telekomunikasi, agrokimia, otomatisasi industri, pengolahan limbah, serta teknologi lainnya yang berpotensi dikembangkan melalui kemitraan antarpelaku industri kedua negara.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, menyampaikan bahwa peluang kerja sama tersebut perlu diarahkan pada bentuk kemitraan yang memberikan nilai tambah bagi industri di dalam negeri.

“Kerja sama Indonesia dan Rusia perlu diarahkan pada hal-hal yang menghasilkan manfaat nyata bagi industri, baik melalui investasi, alih teknologi, maupun kemitraan yang menghubungkan perusahaan kedua negara,” ujar Tri.