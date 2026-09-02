Iran Balas Serangan AS, Rudal dan Drone Hantam Target Amerika di 4 Negara

Ilustrasi drone Iran. (IranWire)
JawaPos.com - Serangan Amerika Serikat ke Iran kembali memicu aksi balasan yang meluas. Iran dilaporkan meluncurkan rudal dan drone ke target-target AS di Yordania, Kuwait, Irak, dan Bahrain, menandai meningkatnya risiko konflik terbuka di kawasan Teluk dan sekitarnya.
Serangan tersebut terjadi setelah militer AS kembali melancarkan serangan terhadap Iran pada Selasa. Komando Pusat AS (Centcom) menyebut operasi itu diarahkan ke target milik Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), setelah sebelumnya Iran disebut melakukan serangan terhadap pelayaran komersial di Selat Hormuz dan pasukan AS di kawasan tersebut.
Iran kemudian membalas. Korban dan kerusakan dilaporkan terjadi di sejumlah lokasi, sementara sistem pertahanan udara negara-negara yang menjadi lokasi pangkalan atau kepentingan AS mulai dikerahkan untuk menghadapi serangan rudal dan drone.
Rudal Iran Dicegat di Yordania
Salah satu serangan paling menonjol terjadi di Aqaba, Yordania. Iran meluncurkan rentetan rudal balistik yang menyasar pangkalan Marinir AS sebagai bagian dari aksi pembalasan.
Media semi-resmi Iran, Tasnim, melaporkan serangan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap serangan AS di Sirik, Iran selatan.
Angkatan Bersenjata Yordania menyatakan telah mencegat 13 rudal balistik. Sebanyak 10 rudal berhasil dihancurkan, sedangkan tiga lainnya jatuh di wilayah terpencil.
Tidak ada korban tewas maupun luka yang dilaporkan akibat serangan tersebut.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa konflik AS-Iran tidak lagi terbatas pada wilayah Iran. Keberadaan pangkalan dan aset militer Amerika di negara-negara kawasan membuat sejumlah negara sekutu Washington ikut berada dalam posisi rawan.
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Jawa Pos
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