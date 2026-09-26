Pekerja Kreatif di Malang Diajak Bedah Tuntas Potensi AI lewat Masterclass

JawaPos.com - Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini tak lagi sekadar tren teknologi masa depan. AI sudah menjadi kebutuhan esensial sehari-hari yang harus diantisipasi.
Merespons kebutuhan itu, ajang edukasi teknologi bertajuk ROG AI Masterclass digelar di Kota Malang. Malang menjadi kota kedua penyelenggaraan program edukasi ini setelah Yogyakarta.
Program ini hadir sebagai wadah interaktif bagi pegiat digital dan profesional. Pekerja kreatif pun diajak memahami lebih dalam pemanfaatan AI yang tepat guna.
Country Manager ASUS Indonesia, Lenny Lin, menyampaikan masyarakat perlu dibantu memahami penerapan AI dalam pekerjaan. Menurutnya, pemahaman itu harus praktis dan sesuai bidang kerja masing-masing.
"Melalui ROG AI Masterclass, kami ingin membantu komunitas memahami bagaimana AI dapat dimanfaatkan secara praktis untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan kualitas kerja," ujar Lenny melalui siaran tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (26/9).
Pihaknya berkomitmen membangun ekosistem edukasi bagi pengguna. Tujuannya supaya potensi AI dapat dimaksimalkan sesuai kebutuhan berbagai industri yang dinamis.
"AI kini bukan lagi teknologi masa depan, melainkan bagian dari kehidupan dan pekerjaan sehari-hari," ucapnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022