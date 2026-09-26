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Dadang Kurnia
Minggu, 27 September 2026 | 00.34 WIB

Pekerja Kreatif di Malang Diajak Bedah Tuntas Potensi AI lewat Masterclass

Peserta ROG AI Masterclass di Malang mengikuti sesi praktik pemanfaatan teknologi AI. (ASUS Indonesia)

JawaPos.com - Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini tak lagi sekadar tren teknologi masa depan. AI sudah menjadi kebutuhan esensial sehari-hari yang harus diantisipasi.

Merespons kebutuhan itu, ajang edukasi teknologi bertajuk ROG AI Masterclass digelar di Kota Malang. Malang menjadi kota kedua penyelenggaraan program edukasi ini setelah Yogyakarta.

Program ini hadir sebagai wadah interaktif bagi pegiat digital dan profesional. Pekerja kreatif pun diajak memahami lebih dalam pemanfaatan AI yang tepat guna.

Country Manager ASUS Indonesia, Lenny Lin, menyampaikan masyarakat perlu dibantu memahami penerapan AI dalam pekerjaan. Menurutnya, pemahaman itu harus praktis dan sesuai bidang kerja masing-masing.

"Melalui ROG AI Masterclass, kami ingin membantu komunitas memahami bagaimana AI dapat dimanfaatkan secara praktis untuk meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan kualitas kerja," ujar Lenny melalui siaran tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (26/9).

Pihaknya berkomitmen membangun ekosistem edukasi bagi pengguna. Tujuannya supaya potensi AI dapat dimaksimalkan sesuai kebutuhan berbagai industri yang dinamis.

"AI kini bukan lagi teknologi masa depan, melainkan bagian dari kehidupan dan pekerjaan sehari-hari," ucapnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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