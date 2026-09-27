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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 27 September 2026 | 22.24 WIB

AI Prediksi Lima Pemain Man City yang Mungkin Hengkang Jika Sanksi Berat Dijatuhkan

Erling Halland. (Manchester City) - Image

Erling Halland. (Manchester City)

JawaPos.com - Vonis bersalah terhadap Manchester City atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan finansial Premier League mulai memunculkan pertanyaan tentang masa depan para pemainnya.

Sanksi untuk City belum ditentukan, tetapi jika klub harus menghadapi hukuman berat seperti degradasi, potensi eksodus pemain menjadi salah satu konsekuensi yang banyak diperbincangkan.

Situasi tersebut mengingatkan pada Juventus pada 2006. Setelah terdegradasi ke Serie B akibat Calciopoli, sejumlah pemain bintang meninggalkan Turin, termasuk Zlatan Ibrahimovic, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, dan Gianluca Zambrotta.

Melansir Sportsmole, lantas, siapa saja pemain City yang berpotensi mengikuti jejak mereka? Berikut lima nama dan tujuan yang diprediksi AI.

Rayan Cherki ke Real Madrid

Rayan Cherki menjadi salah satu nama yang menarik perhatian. City merekrutnya dari Lyon pada Juni 2025 dan sang pemain kemudian berkembang menjadi bagian penting dari skuad.

Namun, hubungan Cherki dengan Real Madrid membuat kemungkinan transfer ke Santiago Bernabeu mudah dibayangkan jika City menerima hukuman berat.

Cherki pernah mengungkapkan impiannya bermain untuk Madrid dalam wawancara dengan Onze Mondial pada 2021.

Editor: Novia Tri Astuti
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