Pengunjung Pameran Smart Home Bisa Lihat Cara Rumah Dikendalikan dari Smartphone

JawaPos.com - Teknologi smart home mulai menawarkan cara baru dalam mengelola berbagai perangkat di rumah. Hal tersebut diperlihatkan dalam pameran Broco Smart di Emporium Pluit Mall, Jakarta Utara, pada 21–27 September 2026.

Melalui pameran tersebut, pengunjung dapat melihat penerapan teknologi rumah pintar mulai dari pengaturan lampu hingga pemantauan keamanan rumah.

Berbagai perangkat juga dapat dikendalikan melalui smartphone dalam satu ekosistem.

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“Perkembangan teknologi turut mengubah cara masyarakat mengelola rumah. Sejumlah aktivitas yang sebelumnya harus dilakukan secara manual kini dapat dijadwalkan, diotomatisasi, atau dikendalikan melalui smartphone.” kata Kiky, Division Head Marketing Communication dari Broco di Jakarta, dikutip Sabtu (26/9).

Salah satu hal yang diperkenalkan dalam pameran adalah penggunaan perangkat pintar untuk mengatur aktivitas rumah secara otomatis.

Pengguna dapat membuat jadwal tertentu sehingga perangkat bekerja sesuai waktu dan kebutuhan yang telah ditentukan.

Ditampilkan pula sejumlah perangkat dalam ekosistem tersebut, di antaranya Smart Switch, Smart Socket, Smart Dimmer, Smart Curtain Switch, Smart Module, Smart CCTV, Smart Door Lock, Smart Dehumidifier, dan Smart Air Circulator.

Salah satunya Smart Module yang memungkinkan saklar yang sudah terpasang di rumah diadaptasi menjadi saklar pintar.