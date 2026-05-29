Dinarsa Kurniawan
Sabtu, 30 Mei 2026 | 04.34 WIB

Satukan Tren Smart Home hingga Properti: Megabuild, Keramika dan Megaproperty 2026 Hadir Juni Ini

Perwakilan penyelenggara dan asosiasi industri berfoto bersama usai konferensi pers Megabuild, Keramika, dan Megaproperty 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Industri properti dan konstruksi nasional kembali bergerak dinamis seiring meningkatnya pembangunan infrastruktur dan kebutuhan hunian modern di Indonesia. Tren smart home, green building, hingga desain interior berkelanjutan kini menjadi perhatian utama para pelaku industri maupun masyarakat.

“Kami merancang edisi 2026 ini sebagai katalis pertumbuhan ekonomi melalui satu platform terintegrasi,” ujar Presiden Direktur Panorama Media Royanto Handaya.

Melihat peluang tersebut, pameran Megabuild, Keramika dan Megaproperty 2026 akan digelar pada 4–7 Juni 2026. Ajang ini menghadirkan konsep “The Ultimate 3-in-1 Sourcing Hub” dengan menyatukan sektor building materials, industri keramik, hingga properti dalam satu pameran terintegrasi.

Melalui konsep tersebut, pengunjung dapat menemukan berbagai solusi kebutuhan proyek konstruksi dan hunian mulai dari material struktural, teknologi smart home, sanitary ware, desain interior, hingga peluang investasi properti residensial maupun komersial.

Megabuild akan menghadirkan inovasi building materials, teknologi rumah pintar, serta produk finishing untuk kebutuhan konstruksi modern. Sementara Keramika menampilkan perkembangan industri ubin keramik, sanitary ware, hingga teknologi mesin pembuat keramik.

Di sisi lain, Megaproperty menjadi wadah bagi developer residensial dan komersial untuk menawarkan proyek-proyek terbaru kepada investor maupun masyarakat umum.

Ketua Umum ASAKI Edy Suyanto, mengatakan Keramika 2026 menjadi ajang penting untuk menunjukkan kualitas industri keramik nasional di pasar global.

“Kualitas, desain dan teknologi pabrikan lokal sudah mampu bersaing sekaligus memenuhi kebutuhan proyek premium di Indonesia,” katanya.

