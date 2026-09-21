Realme 16 Pro Harry Potter Edition Resmi Meluncur, Cuma Ada 600 Unit di Indonesia

JawaPos.com - Realme resmi meluncurkan realme 16 Pro Harry Potter Edition di Indonesia. Smartphone edisi khusus ini hanya tersedia 600 unit untuk pasar Indonesia, dari total 5.000 unit yang diproduksi secara global.

"Dengan hanya tersedia 600 unit di Indonesia, membuat realme 16 Pro Harry Potter Edition masuk kategori barang koleksi," Krisva Angnieszca, Public Relations Lead realme Indonesia saat meluncurkan perangkat tersebut di Jakarta, Senin (21/9).

Jumlah yang terbatas tersebut menjadi salah satu bagian penting dari perangkat yang memang dirancang dengan pendekatan berbeda dari smartphone reguler.

Selain membawa spesifikasi 16 Pro, edisi ini menggabungkan perangkat dengan elemen koleksi bertema Harry Potter dan Hogwarts.

Daya tariknya bahkan sudah terlihat dari kemasan. Realme membuat gift box berbentuk replika koper ikonik Harry Potter.

Isinya sejumlah memorabilia, mulai dari surat penerimaan Hogwarts, tiket kereta Peron 9¾, pembatas buku dengan lambang empat asrama, kartu pos karakter, casing smartphone, hingga pin.

Dengan isi tersebut, paket penjualan perangkat ini tidak hanya berfungsi sebagai kemasan, tetapi juga menjadi bagian dari koleksi bagi penggemar Harry Potter.

Lambang Hogwarts Berubah Warna Saat Terkena Matahari

Elemen paling unik pada smartphone terdapat di bagian belakang. Empat lambang asrama Hogwarts ditampilkan melalui teknologi Quadra Light-Sensing Color-changing.