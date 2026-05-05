Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 5 Mei 2026 | 18.39 WIB

Teknologi Smart Home Kini Jadi Kebutuhan Kaum Urban, Rumah Pintar Makin Diminati di Indonesia

Perangkat rumah tangga dengan teknologi smarthome. (Istimewa)

JawaPos.com - Konsep rumah pintar atau smart home kini semakin berkembang di Indonesia. Tidak lagi sebatas perangkat elektronik biasa, teknologi rumah tangga modern mulai mengandalkan konektivitas, kecerdasan buatan (AI), hingga integrasi antar perangkat untuk menciptakan hunian yang lebih efisien dan praktis. 

Tren tersebut yang kini mulai diperlihatkan Haier lewat experience store terbarunya di Jakarta dengan menghadirkan berbagai perangkat rumah tangga berbasis smart living dalam satu ekosistem terhubung.
 
Dalam memenuhi hal ini Haier membuka experience store pertamanya di AIO Electronic HUB PIK 2, Jakarta Utara. Pada hari yang sama, perusahaan juga menghadirkan gerai serupa di Atria Mall of Indonesia (MOI).
 
Ini menjadi bagian dari pengembangan ekosistem smart home atau rumah pintar yang mulai banyak diadopsi masyarakat urban. Konsep yang diusung tidak hanya menampilkan produk elektronik rumah tangga, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perangkat dapat saling terhubung dalam satu sistem.
 
President Director Haier Indonesia, Yan Xuhong, dalam pernyataannya resminya Selasa (5/5) mengatakan experience store tersebut dirancang untuk memperkenalkan teknologi smart living yang lebih dekat dengan kebutuhan pengguna sehari-hari.
 
“Melalui Haier Experience Store di AIO Electronic HUB PIK 2 merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi yang lebih dekat dengan konsumen,” ujar Yan.
 
Di lokasi tersebut, Haier menampilkan berbagai perangkat rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, AC, televisi, hingga freezer dengan fitur konektivitas dan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI).
 
Salah satu perangkat yang diperkenalkan adalah kulkas seri Space Fit. Produk ini menggunakan desain 0 cm seamless fit yang memungkinkan perangkat ditempatkan rapat ke dinding atau kabinet. Sistem pendinginannya juga sudah mendukung fitur antibakteri dan konektivitas WiFi untuk beberapa fungsi tertentu.
 
Ada juga Laundry Center dengan dilengkapi teknologi sinkronisasi otomatis, AC dengan Human Sensor dan masih banyak lagi.  Tren penggunaan perangkat rumah pintar sendiri terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya kebutuhan terhadap efisiensi energi, konektivitas perangkat, dan integrasi teknologi di dalam rumah.
 
Ini artinya perkembangan teknologi smart home menunjukkan bahwa perangkat rumah tangga kini tidak lagi sekadar alat elektronik pendukung aktivitas harian. Integrasi kecerdasan buatan, konektivitas antar perangkat, hingga sistem otomatisasi mulai menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban modern.
 
Ke depan, tren rumah pintar diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan efisiensi energi, kenyamanan, dan kemudahan pengendalian perangkat melalui ekosistem digital yang saling terhubung.
 
Teknologi smart home pun perlahan berubah dari sekadar fitur tambahan menjadi bagian penting dalam konsep hunian masa depan.
Editor: Dony Lesmana Eko Putra
