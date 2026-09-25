Perluas Akses Digital, Indonesia-Rusia Tingkatkan Kolaborasi Satelit dan AI

JawaPos.com - Indonesia dan Rusia mulai menjajaki peluang kerja sama di bidang teknologi satelit dan kecerdasan artifisial (AI). Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi digital sekaligus memperluas pemerataan akses teknologi di Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo menilai pembangunan infrastruktur digital yang merata menjadi kebutuhan penting bagi Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah luas membuat pemerataan konektivitas menjadi salah satu tantangan dalam proses transformasi digital.

“Visi kami untuk transformasi digital juga demikian. Kami ingin membangun infrastruktur digital yang adil untuk semua orang. Indonesia adalah negara yang sangat besar,” ujar Wamen Angga dalam Courtesy Call with the Administration of the President of the Russian Federation di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (23/9).

Dalam pertemuan tersebut, pihak Rusia memperkenalkan sejumlah peluang pemanfaatan teknologi satelit yang dapat dikembangkan di Indonesia. Penawaran itu antara lain mencakup sistem administrasi, perangkat penerima, hingga akses terhadap data yang dihasilkan satelit.

Delegasi Rusia menyampaikan bahwa jaringan yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut terdiri atas 98 satelit. Selain itu, perusahaan terkait disebut memiliki kemampuan meluncurkan sekitar 16 satelit setiap tahunnya.

Peluang kolaborasi juga terbuka dengan pelaku industri satelit dalam negeri, termasuk perusahaan milik negara.

“Anda juga dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan satelit Indonesia, termasuk BUMN,” kata Wamen Angga.