OpenAI Gandeng 9 Ahli Matematika Pantau Proyek AI Terbarunya

JawaPos.com – OpenAI membentuk kelompok penasihat independen baru yang berbasis di Institute for Advanced Study (IAS), Princeton, New Jersey. Kelompok bernama Advisory Group on Mathematics and Artificial Intelligence tersebut dibentuk untuk membuka ruang lebih besar bagi para matematikawan dalam memberikan masukan terhadap penelitian OpenAI yang berkaitan dengan matematika dan kecerdasan buatan (AI).

"Kelompok ini akan menjadi jembatan penghubung dengan komunitas matematika dan masyarakat luas, serta memberikan suara bagi para matematikawan dalam menentukan arah langkah kami ke depan," demikian pernyataan OpenAI seperti dikutip dari TechCrunch.

Pembentukan kelompok ini dilakukan setelah OpenAI secara mendadak mempublikasikan solusi untuk masalah Navier-Stokes Millennium Prize. Dalam pengumuman yang sama, OpenAI juga mengklaim bahwa model internal yang digunakan telah berhasil memecahkan lebih dari 100 masalah terbuka lainnya di berbagai bidang matematika.

Laju pencapaian tersebut mendapat perhatian dari sejumlah matematikawan terkemuka. Awal September ini, sebanyak 25 matematikawan peraih Fields Medal menandatangani surat terbuka yang menyatakan kekhawatiran bahwa laboratorium AI mengancam karya intelektual mereka di tengah perlombaan perusahaan teknologi untuk memecahkan masalah-masalah matematika terkenal.

Sesuai dengan namanya, kelompok baru OpenAI ini akan berperan sebagai penasihat. Tugasnya antara lain menilai signifikansi hasil-hasil penelitian baru dan membantu mengoordinasikan publikasinya.

Para anggota kelompok tidak menerima bayaran. Meski demikian, mereka dapat memberikan saran tanpa diminta, menyampaikan pandangan kepada publik, serta menentukan keanggotaan kelompok secara mandiri. Hal tersebut memberikan tingkat independensi tertentu dari OpenAI.

Namun, kelompok tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memperlambat atau mengubah arah penelitian matematika yang tengah dilakukan OpenAI. Sebagaimana dinyatakan dalam tulisan blog OpenAI, "kelompok ini tidak akan bertanggung jawab memberikan saran mengenai pengaturan kecepatan kemajuan internal kami di bidang matematika."

IAS juga menegaskan batas kewenangan tersebut dalam pengumumannya sendiri.