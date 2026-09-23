Anthropic-OpenAI Rilis AI Baru, Makin Canggih tapi Lebih Murah

Ilustrasi logo Anthropic dan tangan robot yang menggambarkan pengembangan AI untuk mengoperasikan perangkat fisik / Foto: (The Star
JawaPos.com - Anthropic dan OpenAI baru saja meluncurkan model kecerdasan buatan (AI) generasi terbaru.
Model ini fokus pada peningkatan kemampuan, efisiensi, serta biaya penggunaan yang lebih rendah.
Dilansir dari Engadget, Anthropic menghadirkan Opus 5.5 sebagai versi terbaru dari model Claude.
Sementara itu, OpenAI memperkenalkan GPT-6 Sol dan GPT-6 Luna yang dikembangkan dengan pendekatan serupa dengan GPT-6 Astra.
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Ketiga model tersebut menawarkan peningkatan kemampuan untuk pekerjaan profesional, coding, hingga penggunaan komputer, dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan generasi sebelumnya.
Untuk Claude, Anthropic menyebut Opus 5.5 dirancang untuk menangani tugas-tugas kompleks.
Termasuk menemukan dan memperbaiki inefisiensi dalam perangkat lunak, analisis keuangan, serta berbagai pekerjaan bisnis.
Kemampuan tersebut menjadi salah satu fokus utama karena menyasar kebutuhan pelanggan korporat Anthropic.
Dalam pengujian yang dilakukan Anthropic, Opus 5.5 juga mencatat skor lebih tinggi dalam kemampuan agentic coding dibandingkan GPT-6 Astra pada Terminal-Bench 4.0 dan FrontierCode v1.1 (Main).
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Hasil tersebut menunjukkan potensi model untuk menangani pekerjaan pemrograman yang membutuhkan tingkat kemandirian lebih tinggi.
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