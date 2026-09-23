Aroma Makanan Bercampur di Kulkas? Perhatikan Cara Menyimpan agar Tetap Segar

Ilustrasi menjaga makanan di kulkas. (Istimewa)
JawaPos.com - Kulkas menjadi tempat penyimpanan berbagai jenis makanan di rumah, mulai dari sayuran, buah, bahan makanan mentah, makanan matang, bumbu, hingga makanan sisa.
Praktis digunakan, tetapi menyimpan banyak jenis makanan dalam satu ruang juga dapat menimbulkan persoalan, salah satunya aroma yang bercampur.
Sejumlah makanan dengan bumbu dan rempah yang kuat seperti rendang, sambal, dan gulai dapat meninggalkan aroma yang cukup tajam.
Kondisi serupa juga dapat terjadi pada buah dengan aroma khas, seperti durian.
Jika tidak disimpan dengan tepat, aroma tersebut berpotensi menyebar ke bagian lain di dalam kulkas.
Tidak hanya soal aroma, penataan dan cara menyimpan makanan juga berkaitan dengan kebersihan serta kualitas bahan makanan.
Karena itu, kondisi ruang penyimpanan, pengaturan suhu, hingga pemisahan jenis makanan menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kulkas sehari-hari.
Frieda Adiyasa, Product Manager Refrigerator Toshiba Lifestyle Indonesia mengungkapkan, Toshiba menyadari karakteristik makanan di Indonesia yang beragam dan dengan bahan baku atau bumbu yang kompleks serta beraroma kuat.
Selain itu, keluarga di Indonesia juga terbiasa menyimpan berbagai jenis makanan dalam satu kulkas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022