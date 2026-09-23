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Nanda Prayoga
Rabu, 23 September 2026 | 22.02 WIB

Aroma Makanan Bercampur di Kulkas? Perhatikan Cara Menyimpan agar Tetap Segar

Ilustrasi menjaga makanan di kulkas. (Istimewa) - Image

Ilustrasi menjaga makanan di kulkas. (Istimewa)

JawaPos.com - Kulkas menjadi tempat penyimpanan berbagai jenis makanan di rumah, mulai dari sayuran, buah, bahan makanan mentah, makanan matang, bumbu, hingga makanan sisa.

Praktis digunakan, tetapi menyimpan banyak jenis makanan dalam satu ruang juga dapat menimbulkan persoalan, salah satunya aroma yang bercampur.

Sejumlah makanan dengan bumbu dan rempah yang kuat seperti rendang, sambal, dan gulai dapat meninggalkan aroma yang cukup tajam.

Kondisi serupa juga dapat terjadi pada buah dengan aroma khas, seperti durian.

Jika tidak disimpan dengan tepat, aroma tersebut berpotensi menyebar ke bagian lain di dalam kulkas.

Tidak hanya soal aroma, penataan dan cara menyimpan makanan juga berkaitan dengan kebersihan serta kualitas bahan makanan.

Karena itu, kondisi ruang penyimpanan, pengaturan suhu, hingga pemisahan jenis makanan menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kulkas sehari-hari.

Frieda Adiyasa, Product Manager Refrigerator Toshiba Lifestyle Indonesia mengungkapkan, Toshiba menyadari karakteristik makanan di Indonesia yang beragam dan dengan bahan baku atau bumbu yang kompleks serta beraroma kuat.

Selain itu, keluarga di Indonesia juga terbiasa menyimpan berbagai jenis makanan dalam satu kulkas.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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