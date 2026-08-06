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Rabbany Wanadriani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 05.28 WIB

Dari Soda Kue hingga Kopi, Ini 6 Bahan Ampuh Bersihkan Aroma Kulkas yang Bau

ilustrasi orang yang membuka kulkas. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kulkas menjadi salah satu peralatan rumah tangga yang paling sering digunakan setiap hari. Berbagai jenis makanan mulai dari sayuran, buah, minuman, daging, hingga makanan sisa biasanya disimpan agar tetap awet.

Namun, semakin banyak jenis makanan yang berada di dalam kulkas, semakin besar pula kemungkinan munculnya aroma tidak sedap. Bau tersebut bisa berasal dari makanan yang terlalu lama disimpan, tumpahan kuah atau bumbu, hingga kelembapan yang terperangkap di dalam ruang penyimpanan.

Kulkas yang berbau tentu membuat makanan lain ikut terganggu aromanya. Tidak sedikit orang memilih menggunakan pengharum khusus kulkas, tetapi beberapa produk memiliki harga yang cukup mahal dan mengandung bahan tambahan tertentu.

Padahal, beberapa bahan sederhana yang sering tersedia di dapur ternyata mampu membantu menyerap bau tidak sedap secara alami. Selain lebih hemat, bahan-bahan ini juga mudah digunakan dan aman untuk membantu menjaga kesegaran kulkas.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut enam bahan alami yang dapat membantu mengatasi bau kulkas dengan cara praktis.

1. Soda Kue, Penyerap Bau yang Efektif

Soda kue atau baking soda menjadi salah satu bahan paling populer untuk menghilangkan aroma tidak sedap.

Bahan ini memiliki kemampuan menyerap partikel penyebab bau sehingga udara di dalam kulkas terasa lebih segar.

Caranya cukup mudah, letakkan beberapa sendok soda kue dalam wadah terbuka, kemudian simpan di salah satu sudut kulkas.

Agar hasilnya tetap maksimal, ganti soda kue secara berkala, sekitar setiap tiga hingga empat minggu sekali.

2. Kulit Lemon atau Jeruk untuk Aroma Segar

Jangan buru-buru membuang kulit buah citrus seperti lemon dan jeruk. Kulit buah ini ternyata dapat membantu menetralisir bau dalam kulkas.

Aroma alami dari kulit jeruk mampu memberikan sensasi segar sekaligus membantu mengurangi bau makanan yang menyengat.

Letakkan beberapa potongan kulit lemon atau jeruk di atas piring kecil, lalu simpan di dalam kulkas. Ganti secara rutin agar aromanya tetap maksimal.

3. Ekstrak Vanila untuk Aroma Lebih Harum

Selain digunakan dalam membuat kue, vanila juga bisa dimanfaatkan sebagai pengharum alami kulkas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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