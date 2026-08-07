Meski Masuk Kulkas, 3 Makanan Ini Sebaiknya Tidak Dikonsumsi Setelah 48 Jam

JawaPos.com – Menyimpan makanan di dalam kulkas memang menjadi salah satu cara untuk memperlambat kerusakan. Namun, tidak semua makanan dapat bertahan lama meski sudah berada dalam suhu dingin.

Beberapa jenis makanan justru dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri apabila disimpan terlalu lama. Bahkan setelah melewati waktu tertentu, makanan tersebut berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan.

Dilansir dari EatingWell, berikut tiga makanan yang sebaiknya tidak disimpan lebih dari 48 jam di dalam kulkas.

1. Daging dan Makanan Laut yang Belum Matang Sempurna Daging maupun makanan laut yang masih kurang matang memiliki risiko lebih tinggi terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, Listeria, dan Salmonella.

Proses memasak dengan suhu yang tepat dapat membantu membunuh bakteri tersebut. Namun, jika makanan hanya dimasak setengah matang, sebagian mikroorganisme berbahaya masih dapat bertahan.

Bakteri dapat berkembang biak karena mendapatkan sumber nutrisi dari protein hewani. Oleh sebab itu, makanan jenis ini sebaiknya segera dikonsumsi atau dipanaskan kembali hingga mencapai suhu aman sebelum dimakan.

Memperhatikan cara penyimpanan dan waktu konsumsi menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan.

2. Salad Salad yang terbuat dari sayuran mentah juga perlu mendapat perhatian khusus saat disimpan di kulkas.

Sayuran hijau yang telah dipotong dapat mengeluarkan cairan dan nutrisi dari jaringan yang rusak. Kondisi lembap tersebut dapat menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan bakteri.