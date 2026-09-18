Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

JawaPos.com — Tottenham Hotspur diprediksi kesulitan meraih kemenangan saat menjamu Aston Villa pada pekan kelima Premier League 2026/2027 di Tottenham Hotspur Stadium, Sabtu (19/9/2026) pukul 18.30 WIB.

The Lilywhites belum menang dalam empat laga liga dan baru mencetak satu gol, sementara Aston Villa mulai menemukan ketajamannya setelah mengemas tujuh gol dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Tottenham Hotspur Masih Kesulitan di Premier League Tottenham Hotspur datang ke pertandingan melawan Aston Villa dengan kepercayaan diri yang belum sepenuhnya pulih setelah melewati awal musim yang buruk.

Tim asuhan Roberto De Zerbi belum mampu meraih kemenangan dalam empat pertandingan Premier League 2026/2027 dengan catatan dua kekalahan dan dua hasil imbang.

Kondisi lini depan menjadi persoalan paling mencolok bagi Tottenham Hotspur karena mereka hanya mencetak satu gol dalam empat pertandingan liga.

Gol tersebut baru lahir ketika Conor Gallagher mencetak sundulan dari jarak sekitar satu yard saat menghadapi Liverpool di EFL Cup, tetapi gol itu tidak mampu menghindarkan The Lilywhites dari kekalahan 1-3.

Tottenham Hotspur sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Everton di kandang sendiri pada akhir pekan lalu.

Hasil tersebut menjadi pertandingan Premier League pertama tanpa gol dalam sejarah Tottenham Hotspur Stadium, sekaligus memperpanjang penantian tim London tersebut untuk meraih kemenangan atas lawan dari kasta teratas.