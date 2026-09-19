Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

JawaPos.com — PSM Makassar diprediksi kembali gagal meraih kemenangan saat menjamu Persita Tangerang pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion B.J. Habibie, Sabtu (19/9/2026) pukul 15.30 WIB.

Persita Tangerang punya peluang membawa pulang tiga poin berkat performa lini depan yang lebih menjanjikan dalam dua pertandingan awal.

PSM Makassar Masih Bermasalah di Lini Belakang PSM Makassar belum mampu meraih kemenangan dalam dua pertandingan awal Super League 2026/2027. Juku Eja kalah 1-3 dari Persib Bandung pada pekan pertama sebelum bermain imbang 3-3 ketika menjamu Arema FC.

Hasil imbang melawan Arema FC sebenarnya menunjukkan daya juang PSM Makassar. Sempat tertinggal 1-3, tim asuhan Darije Kalezic mampu mencetak dua gol tambahan untuk mengamankan satu poin di kandang sendiri.

Namun, persoalan pertahanan masih menjadi pekerjaan rumah serius.

PSM Makassar sudah kebobolan enam gol hanya dalam dua pertandingan, sebuah catatan yang membuat lini belakang mereka layak menjadi perhatian saat menghadapi Persita Tangerang.

Dusan Lagator diproyeksikan menjadi salah satu pemain yang mengemban tugas penting di jantung pertahanan.

Pemain tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menggantikan peran pemegang komando seperti Yuran Fernandes yang sebelumnya menjadi sosok penting bagi PSM Makassar.