Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

JawaPos.com - Jazzlyn Trisha dipercaya menjadi center single original keempat JKT48 sekaligus single ke-28 grup tersebut, “Ayo Senyumlah”. Ini menjadi kali pertama Trisha mendapat kepercayaan sebagai center single JKT48.

Pengumuman tersebut disampaikan Melody dan Shani dalam perayaan ulang tahun ke-14 JKT48 Theater pada Sabtu (12/9/2026). Single “Ayo Senyumlah” direncanakan dirilis pada akhir Oktober, kemudian dilanjutkan dengan mini-tour pada November dan Desember.

Sebelum perilisan, JKT48 akan lebih dulu menjalani pengambilan gambar video musik pada Minggu (20/9/2026). Menariknya, para fans juga diajak terlibat dalam proses shooting MV yang akan berlangsung di Jakarta Car Free Day.

Kepada JawaPos.com, Trisha mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan sebagai center, sedikit cerita mengenai lagu “Ayo Senyumlah”, hingga harapannya terhadap keterlibatan fans dalam video musik tersebut. Trisha juga berbagi tentang pesan positif yang ingin disampaikan melalui lagu ini.

Berikut wawancara selengkapnya:

Bagaimana perasaanmu ketika diumumkan menjadi center “Ayo Senyumlah”, apalagi ini single original. Kamu sudah dapat tanda-tanda jadi center?

Pastinya saat mendengar namaku disebut saat pengumuman menjadi center single ke-28 sekaligus single original keempat JKT48 ini, aku amat sangat tidak menyangka dan dipenuhi rasa syukur. Alhamdulillah. Trisha sangat bersyukur dan senang sekali karena telah diberikan kesempatan dan kepercayaan yang sangat besar ini.

Terima kasih untuk management, kakak-kakak dan teman-teman member, dan pastinya fans yang selalu memberikan dukungan dan respons positif dari setiap perjalananku.

Menurut Trisha sendiri, seperti apa lagu “Ayo Senyumlah”? Bisa spill sedikit tentang musik, nuansa, atau pesan yang dibawa lagu ini?