Harga iPhone di 2027 Bakal Melambung Lagi, Inilah Alasannya

iPhone 18 Pro. (Apple)
JawaPos.com - Apple dikabarkan bakal kembali menaikkan harga iPhone pada 2027. Kenaikan tersebut disebut berkaitan dengan meningkatnya harga komponen memori yang digunakan pada perangkat iPhone.
Seperti dilansir dari GSM Arena, kabar ini muncul setelah iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max yang dijadwalkan meluncur besok disebut akan dibanderol USD 100 lebih mahal dibandingkan pendahulunya pada 2025. Kenaikan harga sebesar USD 100 juga disebut terjadi pada sejumlah model lama dari seri iPhone 17 dan iPhone 16.
Namun, kenaikan harga tersebut disebut belum menjadi yang terakhir. Laporan terbaru mengindikasikan Apple berpotensi kembali menaikkan harga iPhone pada tahun depan.
Beberapa hari lalu, media Korea Selatan melaporkan bahwa Samsung tengah melakukan negosiasi ulang terkait harga DRAM dan NAND dengan sejumlah produsen smartphone, termasuk Apple. Kini, Samsung dan Apple dikabarkan telah mencapai kesepakatan mengenai harga baru komponen tersebut.
Mulai kuartal pertama (Q1) 2027, Apple disebut akan membayar hampir USD 2 per gigabit untuk RAM LPDDR5X. Sementara itu, harga NAND yang digunakan sebagai penyimpanan perangkat disebut mencapai USD 0,33 per gigabit.
Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan yang ditetapkan Samsung pada kuartal ketiga (Q3) 2026. Pada periode tersebut, harga RAM LPDDR5X berada di kisaran USD 1,50 per gigabit, sedangkan NAND dibanderol USD 0,26 per gigabit.
Apple bukan satu-satunya produsen smartphone yang diajak Samsung untuk kembali bernegosiasi terkait harga komponen memori. Oppo dan vivo juga disebut menjadi bagian dari produsen yang diajak dalam pembahasan tersebut.
Namun, berbeda dengan Apple, Oppo dan vivo dikabarkan menolak harga lebih tinggi yang diajukan Samsung. Pemasok komponen memori yang akhirnya digunakan kedua perusahaan tersebut kemungkinan baru dapat diketahui melalui pembongkaran (teardown) perangkat flagship mereka berikutnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022