Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

Everton berpeluang kalahkan Ipswich Town di lanjutan Liga Inggris. (Everton)
JawaPos.com — Everton diprediksi mampu mengalahkan Ipswich Town dengan skor tipis pada lanjutan Liga Inggris di Hill Dickinson Stadium, Sabtu (19/9/2026) pukul 21.00 WIB.
The Toffees datang dengan catatan enam pertandingan tanpa kekalahan, sedangkan Ipswich Town mengincar kemenangan tandang beruntun setelah menundukkan Crystal Palace 3-2 pekan lalu.
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Everton belum terkalahkan dalam enam pertandingan sejak awal musim 2026/2027, termasuk empat laga Liga Inggris dengan koleksi enam poin dari satu kemenangan dan tiga hasil imbang.
Catatan tersebut menjadi modal penting bagi skuad David Moyes menjelang duel kandang melawan Ipswich Town.
Pada pertandingan terakhir di kompetisi domestik, Everton bermain imbang tanpa gol melawan Tottenham Hotspur di London Utara.
Moyes menyebut penampilan timnya “berani” dan poin tersebut sebagai hasil yang “yang layak didapatkan” setelah Everton mampu menjaga pertahanan tetap solid sepanjang pertandingan.
Everton kemudian kembali ke jalur kemenangan pada ajang EFL Cup tengah pekan.
Charly Alcaraz mencetak gol hanya tiga menit setelah masuk sebagai pemain pengganti untuk membawa The Toffees menang tipis 1-0 atas Wolves dan memastikan tiket ke babak keempat menghadapi Newcastle bulan depan.
Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Ipswich Town memiliki arti penting bagi Everton.
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