Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

JawaPos.com — Groningen diprediksi menang tipis atas PEC Zwolle pada matchday ketujuh Eredivisie 2026/2027 di Euroborg Stadium, Sabtu (19/9/2026) pukul 01.00 WIB.

Groningen datang dengan catatan tanpa kemenangan dalam empat laga, sedangkan PEC Zwolle lebih buruk dengan lima pertandingan tanpa kemenangan, sehingga duel ini berpeluang berlangsung terbuka dan ketat sejak awal.

Groningen mengawali musim dengan meraih enam poin dari dua pertandingan pertama.

Namun, setelah itu pasukan Dick Lukkien hanya mengumpulkan dua poin dari empat laga berikutnya, termasuk hasil imbang 1-1 melawan Go Ahead Eagles pada Sabtu lalu.

Hasil tersebut menjadi pertandingan kedua beruntun Groningen tanpa kekalahan setelah sebelumnya tumbang dua kali dari PSV Eindhoven dan Fortuna Sittard pada akhir Agustus.

Groningen sebenarnya memiliki peluang membawa pulang tiga poin dari markas Go Ahead Eagles, tetapi kembali gagal mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Groningen Punya Masalah, tetapi Lebih Menjanjikan Groningen saat ini memiliki rekor dua kali menang, dua imbang, dan dua kekalahan dalam enam pertandingan Eredivisie musim ini.

Mereka mengoleksi 8 poin dan masih memiliki momentum positif setelah dua laga terakhir berakhir tanpa kekalahan.