Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menjamu tim promosi Garudayaksa FC di pekan ketiga Super League. Laga tersebut bakal dimainkan di Gelora Bung Tomo, Sabtu (19/9) pukul 15.30 WIB.

Dalam dua laga terakhir, Risto Mitrevski bermain sebagai gelandang bertahan. Sebagai pemain yang posisi naturalnya adalah bek tengah, ia tidak terlalu mempermasalahkan tentang posisi barunya itu dan menuruti keinginan Bernardo Tavares.

"Bagi saya, tugas utama adalah memberikan segala kemampuan di setiap pertandingan. Kalau pelatih meminta saya bermain sebagai penyerang, wing-back, atau posisi lainnya, saya akan menjalankannya,” kata Risto Mitrevski dalam sesi konferensi pers yang dikutip laman resmi Persebaya, Jumat (18/9).

“Pada akhirnya, keputusan ada di tangan pelatih. Saya siap memberikan yang terbaik di posisi mana pun yang dibutuhkan tim,” lanjut pemain asal Makedonia Utara tersebut.

Meski berstatus sebagai tim promosi, Risto menilai Garudayaksa FC merupakan tim kuat dengan berisikan pemain berkualitas. Ia merasa tim tamu datang ke GBT dengan motivasi lebih.

"Tidak ada pertandingan yang mudah di liga ini. Kami harus melihat pertandingan dari laga ke laga karena setiap lawan memiliki pemain dan skuad yang bagus. Mereka juga punya motivasi lebih ketika datang ke sini untuk menghadapi Persebaya," jelas Risto.

Tentunya, pemain 34 tahun tersebut tidak ingin meremehkan Garudayaksa FC. Risto menegaskan Persebaya sangat fokus menghadapi tim asuhan Milos Joksic.

"Kami tidak boleh menganggap remeh siapa pun. Kalau tidak serius, kami bisa mendapatkan masalah. Setiap pertandingan harus kami jalani dengan fokus yang sama,” pungkas Risto Mitrevski.