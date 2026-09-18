Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

JawaPos.com — Espanyol dan Elche akan berduel pada pekan ketujuh Liga Spanyol di RCDE Stadium, Sabtu (19/9/2026) pukul 02.00 WIB, dengan kedua tim sama-sama membawa hasil buruk dari pertandingan sebelumnya.

Espanyol menempati posisi kedelapan dengan tujuh poin, sedangkan Elche menjadi juru kunci setelah hanya mengoleksi dua poin dari enam pertandingan.

Espanyol Ingin Bangkit di Kandang Espanyol mengawali musim dengan catatan dua kemenangan, satu imbang, dan tiga kekalahan dari enam pertandingan Liga Spanyol.

Tim asuhan Manolo Gonzalez mengumpulkan tujuh poin dan berada di posisi kedelapan klasemen menjelang pertandingan melawan Elche.

Performa Espanyol sepanjang September sebenarnya cukup menjanjikan karena mampu mengamankan empat poin dari tiga pertandingan.

Setelah bermain 1-1 melawan Sevilla, Los Periquitos kemudian menang 2-0 atas Osasuna sebelum takluk 1-2 dari Rayo Vallecano pada Selasa lalu.

Kekalahan dari Rayo Vallecano membuat Espanyol membutuhkan respons cepat ketika menghadapi Elche di hadapan pendukung sendiri.

Jadwal padat juga membuat Manolo Gonzalez perlu mempertimbangkan rotasi pemain agar tim tetap kompetitif dalam pertandingan berikutnya.