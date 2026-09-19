Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

JawaPos.com — Olympique Lyonnais diprediksi meraih tiga poin saat menjamu Stade Rennais pada pekan kelima Ligue 1 2026/2027 di Parc Olympique Lyonnais, Minggu (20/9/2026) pukul 01.45 WIB.

Lyon datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Anderlecht di Liga Europa, sedangkan Rennes belum terkalahkan dan mengoleksi 10 poin dari empat pertandingan liga.

Lyon Ingin Kembali ke Jalur Kemenangan Olympique Lyonnais memiliki alasan kuat untuk memburu kemenangan di kandang setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Paris FC pada pertandingan Ligue 1 terakhir.

Hasil tersebut membuat Les Gones mengumpulkan tujuh poin dari tiga laga pembuka sebelum tambahan satu angka di ibu kota.

Paulo Fonseca membawa Lyon mengawali musim dengan cukup meyakinkan melalui kemenangan atas Toulouse dan Auxerre.

Mereka juga menjadi salah satu dari lima tim yang belum menelan kekalahan di Ligue 1 musim ini, meski saat ini masih berada di posisi kelima klasemen.

Ambisi Lyon semakin besar setelah kegagalan menembus fase utama Liga Champions.

Mereka kalah agregat 3-2 dari Fenerbahce pada babak penentuan, tetapi langsung merespons dengan kemenangan 2-1 atas Anderlecht pada laga pembuka Liga Europa, Rabu malam.