Google Home Kini Bisa Kendalikan Rumah Pakai Agen AI Canggih Tapi Pasih Punya Resiko Keamanan

JawaPos.com - Google memperluas kemampuan ekosistem rumah pintarnya dengan menghadirkan dukungan untuk Model Context Protocol (MCP).

Standar tersebut memungkinkan agen kecerdasan buatan (AI) terhubung dengan layanan dan API eksternal untuk menjalankan berbagai tugas berdasarkan perintah pengguna.

Seperti dilansir dari Engadget, dengan integrasi MCP, sejumlah agen AI kini dapat berinteraksi dengan perangkat yang terhubung ke Google Home.

Beberapa agen yang telah didukung mencakup Google Antigravity, Claude, Hermes, dan Open Claw.

Google menyebut integrasi tersebut dirancang agar agen AI dapat berinteraksi dengan perangkat maupun data aktivitas yang terdapat dalam ekosistem Google Home secara aman.

Kehadiran MCP juga memungkinkan pengguna memberikan perintah menggunakan bahasa sehari-hari. Google mencontohkan beberapa pemanfaatannya, mulai dari memantau aktivitas di rumah, melihat rangkuman rekaman kamera dari sejumlah ruangan, hingga mengontrol perangkat pintar yang telah terhubung.

Pengguna juga dapat memanfaatkan agen AI untuk membuat dasbor rumah pintar yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Ini berpotensi mempermudah pengelolaan berbagai perangkat pintar, terutama bagi pengguna yang memiliki banyak perangkat rumah tangga dan terhubung dalam satu ekosistem.

Meski demikian, fitur tersebut belum tersedia secara luas. Google mengatakan akses awal untuk dukungan MCP akan mulai diberikan dalam beberapa minggu mendatang.