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Rian Alfianto
Jumat, 18 September 2026 | 00.32 WIB

Meta One Dirilis, Bawa Batas AI Lebih Besar hingga Fitur Khusus Kreator

Ilustrasi logo Meta AI. (Yves Herman/Reuters) - Image

Ilustrasi logo Meta AI. (Yves Herman/Reuters)

JawaPos.com - Meta memperluas model layanan berbayarnya melalui Meta One, paket langganan yang menggabungkan fitur premium di Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Meta AI.

Layanan ini diklaim menawarkan batas penggunaan kecerdasan buatan (AI) lebih tinggi, fitur ekspresi tambahan, hingga sejumlah perangkat profesional untuk kreator dan pelaku bisnis.

Meta One mulai tersedia secara global secara bertahap. Termasuk Indonesia. Saat diperkenalkan, layanan tersebut membawa lebih dari 50 fitur yang tersebar di berbagai aplikasi Meta. Perusahaan menyebut jumlah pelanggan dan pengguna uji coba layanan ini telah mencapai 15 juta.

Meski demikian, pengguna yang tidak berlangganan tetap dapat memakai layanan dasar Instagram, Facebook, WhatsApp, serta Meta AI secara gratis.

Melalui keterangannya, perwakilan Meta di Indonesia menyebut, perbedaan utama Meta One terletak pada kapasitas penggunaan AI. Jika versi gratis Meta AI tetap ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari, pelanggan paket tertentu mendapatkan akses lebih luas ke fitur AI yang membutuhkan daya komputasi lebih besar.

Melalui paket bundel, pengguna dapat membuat dan mengedit gambar, menghasilkan video menggunakan model Muse, hingga memakai fitur berbasis AI seperti Restyle di Instagram dengan batas penggunaan yang lebih tinggi.

Meta sebelumnya telah menguji paket berlangganan individual melalui Instagram Plus, Facebook Plus, dan WhatsApp Plus. Ketiga layanan tersebut kemudian menjadi bagian dari paket bundel Meta One.

Instagram Plus, misalnya, mendapat sejumlah fitur seperti pilihan font kustom untuk DM dan Story, notifikasi ketika pengguna tertentu melihat Story, serta pratinjau pesan DM.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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