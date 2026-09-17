Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Kamis, 17 September 2026 | 07.27 WIB

Lebih dari 90 Persen UMKM Belum Optimal Gunakan AI, Tata Kelola jadi Tantangan

Ilustrasi AI. (Pinterest) - Image

Ilustrasi AI. (Pinterest)

JawaPos.com - Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan Artificial Intellegence (AI) sebagai alat pemberdayaan bagi jutaan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Meski begitu, para pelaku UMKM masih dihadapkan dengan tantangan dalam tata kelola.

Data Kementerian UMKM, 2026, lebih dari 90 persen UMKM di Indonesia belum memanfaatkan AI secara optimal. Sementara 72,78 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Tantangannya sekarang bukan lagi apakah UMKM bisa mengakses AI, tetapi sejauh mana AI dapat membantu mereka bekerja lebih efektif, menghemat biaya, dan meningkatkan omzet.” ujar VP & Country Manager Exabytes Indonesia, Indra Hartawan, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/9).

Menurutnya, perjalanan transformasi digital UMKM tidak berhenti ketika sebuah bisnis memiliki akun media sosial atau website. Tahap berikutnya adalah membangun fondasi digital yang memungkinkan bisnis memanfaatkan teknologi secara lebih produktif.

AI, kata dia, dapat membantu UMKM dalam berbagai aktivitas, seperti menghasilkan ide dan konten pemasaran, membantu membangun website, melakukan optimasi mesin pencari, hingga mendukung proses bisnis sehari-hari.

"Namun, teknologi tersebut perlu ditempatkan sebagai enabler—bukan pengganti manusia dalam mengambil keputusan," ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan arah pemerintah dalam membangun ekosistem AI nasional. Komdigi menekankan konsep Meaningful AI, yaitu AI yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan manusia tetap memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

Pemerintah juga tengah memperkuat kerangka tata kelola AI melalui Peta Jalan AI Nasional dan kerangka etika AI.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pemerintah Genjot KPP Rp 50 Triliun, Dorong Pelaku UMKM Punya Rumah Sendiri - Image
Ekonomi

Pemerintah Genjot KPP Rp 50 Triliun, Dorong Pelaku UMKM Punya Rumah Sendiri

Sabtu, 12 September 2026 | 00.18 WIB

Laba Melonjak 34,7 Persen, Penjaminan Rp 157 Triliun Perkuat Akses Modal UMKM - Image
Ekonomi

Laba Melonjak 34,7 Persen, Penjaminan Rp 157 Triliun Perkuat Akses Modal UMKM

Senin, 7 September 2026 | 03.28 WIB

UMKM Tergoda Pinjol dan Bank Titil, BPR Tawarkan Strategi yang Lebih Menarik - Image
Finance

UMKM Tergoda Pinjol dan Bank Titil, BPR Tawarkan Strategi yang Lebih Menarik

Jumat, 4 September 2026 | 02.47 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore