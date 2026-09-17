Lebih dari 90 Persen UMKM Belum Optimal Gunakan AI, Tata Kelola jadi Tantangan

Ilustrasi AI. (Pinterest)
JawaPos.com - Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan Artificial Intellegence (AI) sebagai alat pemberdayaan bagi jutaan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Meski begitu, para pelaku UMKM masih dihadapkan dengan tantangan dalam tata kelola.
Data Kementerian UMKM, 2026, lebih dari 90 persen UMKM di Indonesia belum memanfaatkan AI secara optimal. Sementara 72,78 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Tantangannya sekarang bukan lagi apakah UMKM bisa mengakses AI, tetapi sejauh mana AI dapat membantu mereka bekerja lebih efektif, menghemat biaya, dan meningkatkan omzet.” ujar VP & Country Manager Exabytes Indonesia, Indra Hartawan, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/9).
Menurutnya, perjalanan transformasi digital UMKM tidak berhenti ketika sebuah bisnis memiliki akun media sosial atau website. Tahap berikutnya adalah membangun fondasi digital yang memungkinkan bisnis memanfaatkan teknologi secara lebih produktif.
AI, kata dia, dapat membantu UMKM dalam berbagai aktivitas, seperti menghasilkan ide dan konten pemasaran, membantu membangun website, melakukan optimasi mesin pencari, hingga mendukung proses bisnis sehari-hari.
"Namun, teknologi tersebut perlu ditempatkan sebagai enabler—bukan pengganti manusia dalam mengambil keputusan," ujarnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan arah pemerintah dalam membangun ekosistem AI nasional. Komdigi menekankan konsep Meaningful AI, yaitu AI yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan manusia tetap memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.
Pemerintah juga tengah memperkuat kerangka tata kelola AI melalui Peta Jalan AI Nasional dan kerangka etika AI.
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