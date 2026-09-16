Xiaomi Mulai Sebar Beta HyperOS 4, 3 HP Ini Dapat Giliran Pertama

Xiaomi Beta HyperOS 4. (Xiaomi)
JawaPos.com - Xiaomi mulai menggulirkan versi beta pertama HyperOS 4 kepada pengguna yang telah terpilih mengikuti program pengujian. Pembaruan tersebut hadir setelah perusahaan sebelumnya membuka pendaftaran bagi pengguna perangkat global yang ingin menjajal sistem operasi terbarunya.
Seperti dilansir dari GSM Arena, HyperOS 4 sendiri diperkenalkan Xiaomi pada pertengahan Agustus dengan membawa tampilan bergaya kaca (glass look). Setelah membuka pendaftaran penguji beta pada pekan lalu, Xiaomi kini mulai mendistribusikan build beta pertama kepada peserta program.
Untuk tahap awal, program beta HyperOS 4 baru tersedia untuk tiga perangkat, yakni Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, dan Leica Leitzphone by Xiaomi.
Pengguna yang memiliki salah satu perangkat tersebut dan telah diterima dalam program beta dapat mengecek pembaruan secara manual melalui Pengaturan (Settings) > Tentang ponsel (About phone), kemudian mengetuk nomor versi untuk memeriksa ketersediaan pembaruan.
Selanjutnya, Xiaomi dijadwalkan membuka program beta untuk lebih banyak perangkat pada 17 September. Beberapa perangkat yang akan mendapat kesempatan mengikuti pengujian tersebut adalah Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 15, dan Xiaomi 15 Ultra.
Belum diketahui apakah Xiaomi akan kembali memperluas cakupan program beta HyperOS 4 ke perangkat lainnya setelah tahap tersebut.
Perusahaan juga belum mengungkap jadwal peluncuran versi stabil HyperOS 4, sehingga pengguna masih perlu menunggu informasi lebih lanjut terkait ketersediaan pembaruan final.
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Jawa Pos
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