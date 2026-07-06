Rumor Penghentian Xiaomi Civi Menguat, Informan Sebut Tak Ada Generasi Penerus

JawaPos.com - Nasib seri smartphone Xiaomi Civi kembali menjadi sorotan. Kali ini, rumor mengenai penghentian lini tersebut semakin menguat setelah informan teknologi Digital Chat Station menyebut Xiaomi tidak lagi melanjutkan pengembangan seri Civi.

Seperti dilansir dari Gizmochina, dalam tanggapannya terhadap pertanyaan pengguna di media sosial, Digital Chat Station menyatakan lini Civi telah dihentikan dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan hadir kembali pada generasi berikutnya.

Pernyataan tersebut sekaligus memperkuat spekulasi yang telah beredar selama beberapa bulan terakhir mengenai masa depan seri smartphone yang dikenal mengedepankan desain premium dan kemampuan kamera tersebut.

Sebelumnya, sempat muncul laporan bahwa Xiaomi masih menyiapkan Xiaomi Civi 6. Perangkat itu bahkan disebut bakal dibekali kamera utama 200 MP, chipset Snapdragon 8 Elite, serta tombol AI khusus. Namun, rumor tersebut bertolak belakang dengan laporan lain yang menyebut proyek Civi 6 dibatalkan karena penjualan seri sebelumnya dinilai kurang memuaskan.

Apabila informasi terbaru dari Digital Chat Station benar, Xiaomi tampaknya memilih mengakhiri lini Civi secara permanen, bukan sekadar menghentikannya untuk satu generasi.

Sebagai gantinya, perusahaan diperkirakan akan lebih memfokuskan pengembangan pada seri T. Xiaomi sendiri telah memperkenalkan seri Xiaomi 17T di Tiongkok pada bulan lalu sebagai bagian dari strategi pembaruan portofolio produknya.

Seri Civi pertama kali diperkenalkan pada 2021 sebagai lini smartphone yang menyasar pengguna yang mengutamakan desain stylish, bodi tipis, dan kemampuan fotografi, terutama kamera swafoto.

Sejak saat itu, Xiaomi merilis sejumlah model, mulai dari Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Civi 4 Pro, hingga Civi 5 Pro. Untuk beberapa pasar, Civi 5 Pro bahkan dipasarkan dengan nama Xiaomi 15 Civi.