Xiaomi 17T Series Meluncur di Indonesia, Fokus pada Kamera Telephoto Leica dan Daya Tahan Baterai

JawaPos.com - Xiaomi Indonesia resmi meluncurkan Xiaomi 17T Series yang terdiri dari Xiaomi 17T dan Xiaomi 17T Pro. Duo smartphone ini mulai dijual di Indonesia pada 6 Juni 2026 dengan membawa sejumlah peningkatan besar di sektor kamera, layar, hingga baterai.

Sorotan utama Xiaomi 17T Series terletak pada kehadiran kamera Leica 5x Telephoto di seluruh model. Ini menjadi pertama kalinya fitur telephoto tersebut hadir merata di lini Xiaomi T Series.

Selain itu, Xiaomi juga memperkenalkan fitur baru bernama Leica Live Moment yang dirancang untuk membuat hasil foto terasa lebih hidup dengan nuansa khas Leica.

“Melalui Xiaomi 17T Series, kami menghadirkan The Telephoto Master untuk menjawab cara baru masyarakat dalam mengabadikan dan berbagi momen,” ujar Andi Renreng, Marketing Director Xiaomi Indonesia di Jakarta, Selasa (2/6).

Xiaomi 17T Series dibekali sistem triple camera dengan kamera utama 50 MP hasil kolaborasi Xiaomi dan Leica. Kedua perangkat juga sudah dilengkapi Optical Image Stabilization (OIS) untuk membantu menghasilkan foto lebih stabil.

Fitur Leica 5x Telephoto menjadi peningkatan paling menonjol. Kamera ini mendukung kemampuan 10x optical-grade zoom hingga 120x AI Ultra Zoom untuk pengambilan gambar jarak jauh.

Xiaomi menyebut kamera telephoto tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari fotografi human interest, memotret landmark dari kejauhan, hingga macro photography dengan jarak fokus 30 cm.

Kemampuan videonya juga ikut ditingkatkan. Xiaomi 17T Pro mampu merekam video cinematic hingga resolusi 4K 60 fps.