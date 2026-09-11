Produk Teknologi Global Dorong Investasi Lewat IEE Series Indonesia

JawaPos.com - PT Pamerindo Indonesia berharap kehadiran produk-produk teknologi dari perusahaan internasional dalam Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series tidak berhenti pada transaksi penjualan. Pamerindo ingin teknologi yang diperkenalkan kepada pasar Indonesia juga membuka peluang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Deputy Event Director PT Pamerindo Indonesia Hanung Hanindito mengatakan sekitar 40 persen peserta IEE Series berasal dari perusahaan internasional. Mereka membawa berbagai produk yang sebelumnya belum pernah masuk ke Indonesia untuk diperkenalkan kepada pelaku industri dan calon pembeli.

“Mereka bawa produk-produk yang baru, yang banyak juga, yang benar-benar belum pernah masuk ke Indonesia,” kata Hanung saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (11/9).

Menurut Hanung keberadaan perusahaan internasional tersebut tidak hanya ditujukan untuk mempertemukan produk dengan pembeli. Pamerindo juga berharap pertemuan yang terjadi selama pameran dapat membuka peluang lebih jauh bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk menanamkan investasi di Indonesia.

“Kami berharap dengan adanya IEE series, barangnya bisa ditunjukkan di sini, buyers-nya ketemu dan mereka nggak cuma dibeli barangnya. Tetapi mereka juga bisa investasi di sini, mungkin mereka akan buka pabrik, terus mereka juga mungkin akan buka distributor, jadi tentunya itu menciptakan banyak pertumbuhan ekonomi di situ,” ungkap dia.

Hanung melihat pameran dapat menjadi salah satu sarana bagi perusahaan internasional untuk melihat langsung pasar Indonesia. Produk yang dibawa ke pameran dapat dipertemukan dengan buyers, sementara peluang kerja sama yang lebih luas dapat berkembang dari pertemuan tersebut.

Di sisi lain, Pamerindo menempatkan IEE Series sebagai wadah pertemuan bagi pelaku industri untuk bertukar informasi, pengetahuan, serta teknologi antara perusahaan internasional dan lokal. “Oke, jadi harapan kami IEE series ini sekali lagi adalah menjadi wadah, menjadi platform untuk teman-teman industri berkumpul, bagi informasi, sharing knowledge, tukar teknologi antar internasional dan lokal, dan tentunya dengan banyaknya gathering yang terjadi, ngumpul-ngumpul yang terjadi ini bisa menjadikan bisnis juga,” ungkapnya..

Menurutnya, target utama pameran memang berkaitan dengan bisnis. Namun, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.