Teknologi All-Flash NVMe Tangani Beban Data hingga 50 Juta IOPS

JawaPos.com - Teknologi penyimpanan berbasis all-flash NVMe kini mampu menangani hingga 50 juta operasi input dan output per detik (IOPS).

Kemampuan tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan pengolahan data dengan beban tinggi, termasuk database, transaksi, analitik real-time, dan kecerdasan buatan (AI).

Teknologi tersebut hadir melalui Virtual Storage Platform One (VSP One) Block High End yang diperkenalkan Hitachi Vantara di Indonesia, Rabu (9/9).

Infrastruktur ini menggunakan arsitektur all-flash NVMe untuk menangani beban kerja mission-critical dan kebutuhan AI perusahaan.

Selain kemampuan pemrosesan hingga 50 juta IOPS, sistem tersebut dilengkapi akselerasi kompresi berbasis hardware dan adaptive data reduction.

Fitur tersebut digunakan untuk membantu efisiensi pengelolaan data saat menghadapi beban komputasi tinggi.

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Kebutuhan terhadap teknologi penyimpanan berperforma tinggi meningkat seiring pertumbuhan penggunaan AI.

Pengembangan aplikasi AI membutuhkan akses terhadap data dalam jumlah besar, sementara sistem utama perusahaan seperti database dan pemrosesan transaksi tetap harus berjalan.