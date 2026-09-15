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Nanda Prayoga
Rabu, 16 September 2026 | 02.42 WIB

Amazon Prime Video Tantang TikTok, Kini Hadirkan Klip Berita Pendek

Prime Video. (TechCrunch) - Image

Prime Video. (TechCrunch)

JawaPos.com - Amazon Prime Video mulai perluas format konten beritanya dengan klip video berdurasi pendek. Konten ini menyajikan informasi lokal dan nasional seperti TikTok serta Instagram.

Ini merupakan upaya layanan streaming agar menjangkau kebiasaan konsumsi berita generasi muda yang familiar dengan video singkat.

Amazon umumkan klip berita on-demand tersedia lewat Prime Video di TV dan perangkat ruang keluarga lain.

Konten serupa bakal hadir juga pada versi web dan aplikasi seluler Prime Video. Dilansir TechCrunch, klip berita dapat ditemukan di bagian News aplikasi Prime Video, khususnya di kategori Trending Topics dan Local News.

Kehadirannya melengkapi layanan berita lokal, nasional, dan dunia yang sudah tersedia melalui sejumlah penyedia berita utama.

Layanan ini baru bisa diakses pengguna Prime Video di Amerika Serikat, termasuk yang tidak berlangganan Amazon Prime.

Untuk perangkat seluler, Amazon belum pastikan apakah klip berita akan pakai format video vertikal seperti platform video pendek biasa.

Perusahaan hanya sebut konten akan masuk kategori video berdurasi pendek untuk perangkat berbasis iOS dan Android.

Langkah Amazon dilakukan saat terjadi perubahan kebiasaan generasi muda dalam mengonsumsi informasi.

TikTok dan Instagram, yang biasanya jadi platform sosial dan hiburan, kini jadi sumber berita bagi kelompok muda.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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