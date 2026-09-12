AiMOGA Buka Toko Robot Cerdas di Jakarta, Bisa Dicoba Langsung

JawaPos.com - Teknologi robotika berbasis kecerdasan buatan saat ini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya AiMOGA Robotics membuka AiMOGA Experience Store pertamanya di Indonesia berlokasi di Agora Mall, Jakarta Pusat.

Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah AiMOGA untuk memperkenalkan teknologi Embodied Intelligence, yakni konsep menggabungkan kecerdasan buatan dengan kemampuan robot untuk memahami lingkungan, berinteraksi dengan manusia, serta menjalankan tugas secara mandiri.

Berbeda dari ruang pamer konvensional, Experience Store tersebut dirancang sebagai tempat masyarakat dan pelaku industri untuk melihat sekaligus mencoba langsung teknologi robotika dalam berbagai skenario.

AiMOGA juga menyediakan layanan konsultasi, pembelian maupun penyewaan robot. Layanan tersebut dilengkapi dukungan operator, teknis, perangkat lunak, hingga pemeliharaan.

“Pembukaan AiMOGA Experience Store pertama di Indonesia menjadi tonggak penting bagi kami. Masyarakat dan pelaku industri dapat mengenal dan mengeksplorasi teknologi Embodied Intelligence secara langsung serta melihat penerapannya dalam berbagai skenario nyata,” ujar Yuri Yin, Director AiMOGA Indonesia.

Dua Robot AiMOGA Hadir di Jakarta Pada pembukaan Experience Store, AiMOGA memperkenalkan dua robot yang memiliki fungsi berbeda, yakni Mornine dan Argos.

Mornine merupakan robot humanoid yang dirancang untuk mendukung interaksi dengan manusia. Robot ini dibekali teknologi AI multimodal, kamera, sensor, dan LiDAR untuk membantu navigasi secara mandiri.

Dalam penerapannya, Mornine dapat digunakan untuk menyambut tamu, memberikan informasi hingga menjelaskan pengetahuan produk.

AiMOGA menyebut Mornine telah mengantongi sejumlah sertifikasi, termasuk CE-MD, EN 18031, CE-RED, serta sertifikasi FCC.

Sertifikasi tersebut berkaitan dengan aspek keselamatan, keamanan siber, perlindungan data dan komunikasi perangkat.