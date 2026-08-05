Bukan Sekadar Gaya, 7 Ciri Psikologis Orang yang Memilih iPad untuk Foto

JawaPos.com - Cara seseorang menggunakan teknologi terkadang dapat mencerminkan kebiasaan, preferensi, hingga karakter pribadinya. Salah satunya adalah kebiasaan mengambil foto menggunakan iPad, perangkat yang sebenarnya tidak umum dipakai sebagai kamera utama.

Menurut sudut pandang psikologi, pilihan tersebut dapat menggambarkan beberapa kecenderungan kepribadian tertentu. Mereka yang menggunakan iPad untuk memotret sering dianggap memiliki rasa percaya diri, nyaman dengan pilihan sendiri, dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain.

Meski tidak bisa menjadi penentu mutlak kepribadian seseorang, kebiasaan ini menarik untuk dilihat sebagai gambaran tentang cara seseorang mengambil keputusan dan mengekspresikan dirinya.

Dilansir dari geediting.com, berikut tujuh ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang mengambil foto menggunakan iPad.

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1. Lebih Mengutamakan Fungsi daripada Tren

Memilih iPad sebagai alat untuk mengambil gambar menunjukkan bahwa seseorang cenderung mempertimbangkan manfaat dibandingkan sekadar mengikuti kebiasaan umum.

Layar yang lebih luas memberikan pengalaman berbeda ketika melihat objek atau mengatur hasil foto. Bagi sebagian orang, kenyamanan dan kemudahan penggunaan menjadi alasan utama memilih perangkat tersebut.

Karakter ini menunjukkan bahwa mereka lebih suka mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan pribadi, bukan hanya karena sesuatu sedang populer.

2. Berani Menunjukkan Keunikan Diri