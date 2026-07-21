Logo JawaPos
HomeParenting
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 21 Juli 2026 | 10.55 WIB

7 Hal Positif dan Negatif dari Berbagi Foto Anak-Anak Kita Secara Online Menurut Psikologi

seseorang yang berbagi foto anak-anak secara online./Magnific/prostooleh - Image

seseorang yang berbagi foto anak-anak secara online./Magnific/prostooleh

JawaPos.com - Di era digital, membagikan foto anak di media sosial telah menjadi kebiasaan banyak orang tua. Momen pertama berjalan, ulang tahun, prestasi di sekolah, hingga kegiatan sehari-hari sering diunggah sebagai bentuk kebahagiaan dan dokumentasi.

Fenomena ini bahkan memiliki istilah dalam psikologi dan komunikasi digital, yaitu sharenting (sharing + parenting), yaitu kebiasaan orang tua membagikan kehidupan anak melalui media sosial.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (20/7), di satu sisi, kebiasaan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi orang tua maupun keluarga.

Namun di sisi lain, psikolog juga mengingatkan adanya dampak terhadap perkembangan identitas, privasi, hingga kesehatan mental anak di masa depan.

Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan psikologi mengenai kebiasaan membagikan foto anak di internet?

Artikel ini membahas tujuh sisi positif dan tujuh sisi negatifnya secara seimbang.

7 Hal Positif Berbagi Foto Anak Secara Online
1. Memperkuat Hubungan Sosial Orang Tua

Menurut psikologi sosial, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk terhubung dengan orang lain (need to belong). Saat orang tua membagikan foto anak, mereka sering memperoleh dukungan emosional berupa ucapan selamat, doa, atau komentar positif dari keluarga dan teman.

Interaksi tersebut dapat meningkatkan rasa diterima dan mengurangi perasaan kesepian, terutama bagi orang tua baru yang sedang beradaptasi dengan peran barunya.

2. Menjadi Arsip Kenangan Digital

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
10 Tanda Orang Sengsara yang Terlihat dari Kebiasaan Negatif yang Terlalu Mereka Pedulikan Secara Psikologi - Image
Kepribadian

10 Tanda Orang Sengsara yang Terlihat dari Kebiasaan Negatif yang Terlalu Mereka Pedulikan Secara Psikologi

Kamis, 18 Juni 2026 | 14.45 WIB

12 Weton Anak yang Konon Memiliki Bakat Mengelola Rezeki Sejak Dini - Image
Zodiak

12 Weton Anak yang Konon Memiliki Bakat Mengelola Rezeki Sejak Dini

Selasa, 21 Juli 2026 | 05.25 WIB

Jika Anda Memberikan Waktu Screen Time yang Sesuai bagi Anak, Mereka Akan Tumbuh dengan 8 Kepribadian Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Memberikan Waktu Screen Time yang Sesuai bagi Anak, Mereka Akan Tumbuh dengan 8 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Senin, 20 Juli 2026 | 04.34 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore