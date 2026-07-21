7 Hal Positif dan Negatif dari Berbagi Foto Anak-Anak Kita Secara Online Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital, membagikan foto anak di media sosial telah menjadi kebiasaan banyak orang tua. Momen pertama berjalan, ulang tahun, prestasi di sekolah, hingga kegiatan sehari-hari sering diunggah sebagai bentuk kebahagiaan dan dokumentasi.

Fenomena ini bahkan memiliki istilah dalam psikologi dan komunikasi digital, yaitu sharenting (sharing + parenting), yaitu kebiasaan orang tua membagikan kehidupan anak melalui media sosial.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (20/7), di satu sisi, kebiasaan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi orang tua maupun keluarga.

Namun di sisi lain, psikolog juga mengingatkan adanya dampak terhadap perkembangan identitas, privasi, hingga kesehatan mental anak di masa depan.

Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan psikologi mengenai kebiasaan membagikan foto anak di internet?

Artikel ini membahas tujuh sisi positif dan tujuh sisi negatifnya secara seimbang.

7 Hal Positif Berbagi Foto Anak Secara Online

1. Memperkuat Hubungan Sosial Orang Tua

Menurut psikologi sosial, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk terhubung dengan orang lain (need to belong). Saat orang tua membagikan foto anak, mereka sering memperoleh dukungan emosional berupa ucapan selamat, doa, atau komentar positif dari keluarga dan teman.

Interaksi tersebut dapat meningkatkan rasa diterima dan mengurangi perasaan kesepian, terutama bagi orang tua baru yang sedang beradaptasi dengan peran barunya.