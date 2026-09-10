Google Search Kini Bisa Jadi Konsultan Fantasy Football Berkat Mode AI

JawaPos.com - Google memperluas kemampuan Mode AI di Google Search dengan menghadirkan fitur yang dapat membantu pengguna bermain fantasy football. Teknologi tersebut kini bisa terhubung dengan aplikasi pihak ketiga untuk memperoleh konteks tambahan sebelum memberikan rekomendasi.

Seperti dilansir dari Engadget, pembaruan ini menjadi bagian dari sejumlah fitur baru yang disiapkan Google menjelang dimulainya musim kompetisi sepak bola tahun ini.

Melalui integrasi tersebut, pengguna dapat menghubungkan akun Yahoo Fantasy atau Sleeper ke Google Search. Setelah terhubung, Mode AI dapat memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi tim dan liga yang diikuti pengguna.

Misalnya, sistem dapat menggunakan informasi dari daftar pemain aktif serta liga yang sedang dipantau untuk memberikan saran mengenai pemain yang sebaiknya dimasukkan ke susunan utama. Mode AI juga dapat merekomendasikan pemain free agent yang berpotensi ditambahkan ke dalam tim.

Kemampuan tersebut bisa menjadi bantuan bagi pemain fantasy football yang membutuhkan pertimbangan tambahan sebelum menentukan strategi. Namun, bagi sebagian pemain, kehadiran AI juga berpotensi mengurangi salah satu bagian paling menarik dari permainan, yakni proses menganalisis dan menentukan pilihan pemain secara mandiri.

Selain membantu fantasy football, Google turut memperbarui Google Search dengan fitur yang memudahkan pengguna mengikuti pertandingan secara real-time.

Fitur bernama "Live Game Feed" akan muncul ketika pengguna mencari pertandingan yang sedang berlangsung. Tampilan tersebut menyajikan skor terkini, rangkuman jalannya pertandingan, pembaruan play-by-play, hingga cuplikan video.

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Pencarian mengenai pertandingan atau pemain tertentu juga dapat menampilkan skor dari pertandingan lain yang berlangsung dalam liga yang sama. Pengguna juga bisa melihat statistik terbaru dari pemain yang dicari.

Google turut menyediakan informasi mengenai peluang kemenangan sebuah tim. Bahkan, hasil pencarian dapat menunjukkan calon lawan berikutnya berdasarkan bagan kompetisi.