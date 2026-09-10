Profesi Clipper Sedang Naik Daun, Gen Z Raup Puluhan Juta dari Potongan Video

Sulianto Indria Putra, pendiri Konten.com. (Istimewa)
JawaPos.com - Meraup puluhan juta rupiah dari unggahan potongan video mungkin terdengar seperti clickbait. Namun, bagi sebagian anak muda, aktivitas ini mulai berkembang menjadi profesi baru.
Di tengah ledakan konten video pendek, muncul profesi clipper yang menarik perhatian. Berbeda dengan influencer, clipper bekerja di balik layar tanpa harus membangun personal brand atau memiliki banyak pengikut untuk menghasilkan uang dari konten.
Fenomena ini tumbuh seiring konsumsi internet yang makin tinggi. Survei APJII 2026 mencatat 81,72% orang Indonesia telah menjadi pengguna internet. Besarnya jumlah pengguna ini ikut memperluas ruang bagi konten untuk diproduksi, didistribusikan, dan dimonetisasi.
Mengenal Clipper dan Cara Kerjanya
Secara sederhana, clipper mengambil materi seperti podcast, livestream, interview, atau video panjang, lalu mengubah bagian paling menarik menjadi konten pendek untuk TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Shorts.
Namun, tugasnya tak hanya memotong video. Clipper perlu memilah momen yang tepat, membuat hook, mengerti konteks, memahami psikologi audiens, mengatur pacing, menambahkan elemen visual, serta menyesuaikan konten dengan karakter tiap platform.
Munculnya Tren Clipper
Produksi konten makin membludak, tapi perhatian audiens makin sulit direbut. Kreator dan brand sudah punya banyak materi panjang dari podcast, livestream, hingga interview. Satu podcast berdurasi 1–2 jam, misalnya, bisa menyimpan puluhan momen yang siap diolah menjadi konten pendek dengan angle berbeda.
Di sisi lain, riset Dr. Gloria Mark dari University of California mencatat rata-rata rentang atensi manusia pada layar digital hanya 47 detik. Konten harus bergerak lebih cepat. Di sinilah clipper mengambil peran, memecah satu materi panjang menjadi banyak konten yang lebih mudah dikonsumsi.
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Jawa Pos
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