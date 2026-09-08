Arti Kesepian Sesungguhnya Menurut Generasi Baby Boomer, Gen X, Milenial, dan Gen Z

Ilustrasi, seseorang yang kesepian. Magnific/ magnific.
JawaPos.com - Arti kesepian tidak sama bagi setiap orang, apalagi tiap generasi.
Perbedaan nilai-nilai dalam menjalin hubungan membuat setiap generasi memiliki emosi yang berbeda yang memicu rasa kesepian.
Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Selasa (8/9), berikut ini cara generasi Baby Boomer, Gen X, Milenial, dan Gen Z memandang arti kesepian.
Generasi Baby Boomer
Bagi orang-orang yang lahir tahun 1946 – 1964 kesepian sering kali muncul seiring pertambahan usia.
Bayangkan saja, setelah berpuluh-puluh tahun membangun karier, keluarga, persahabatan, Baby Boomer harus menghadapi masa tua yang mengubah total kehidupan sosial mereka.
Ini terasa seperti transisi besar di kehidupan mereka.
Masa-masa pensiun sama saja dengan hilangnya interaksi sehari-hari di tempat kerja bagi mereka.
Belum lagi kondisi rumah yang sepi terasa begitu nyata setelah anak-anak tumbuh dewasa dan satu per satu meninggalkan rumah.
Meski hidup sudah terasa lengkap, namun perubahan-perubahan itu sedikit banyak menyisakan perasaan samar bahwa ada sesuatu yang hilang.
Generasi X (Gen X)
Menurut generasi yang lahir tahun 1965 – 1980, kesepian berarti merasa terjepit di tengah-tengah situasi.
Maksudnya, meski mereka dikelilingi oleh orang-orang terkasih, namun mereka merasa tidak mendapatkan dukungan.
Kenapa? Karena mereka sering kali memikul beban emosional dari berbagai generasi seorang diri hingga mereka beranggapan hanya segelintir orang yang mampu memahami dirinya.
Sebagai contoh, mereka terjepit diantara kewajiban merawat orang tua yang kian menua dan mengurus anak-anak yang baru saja beranjak dewasa dengan emosi yang masih belum stabil.
Meski mereka yang dibesarkan dengan tuntutan untuk hidup mandiri, menyelesaikan masalah sendiri, dan memendam emosi dianggap sebagai hal yang lumrah.
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Jawa Pos
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