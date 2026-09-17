7 Hal Ini Dilakukan Gen Z Setiap Hari yang Bikin Generasi Tua Heran, Apa Saja?

ilustrasi Gen Z yang multitasking. (Freepik)
JawaPos.com - Setiap generasi punya keunikannya masing-masing, entah cara berpakaian, kata-kata gaul terkini, bahkan kebiasaan tertentu.
Gen Z yang lahir antara pertengahan 1990-an dan awal 2010-an juga demikian.
Mereka tumbuh di dunia smartphone, media sosial, dan segala sesuatu yang instan.
Meski begitu, ada beberapa perilaku sehari-hari yang membuat generasi tua menggelengkan kepala saat memperhatikan Gen Z.
Apa saja yang dimaksud? Dilansir expert editor, mari simak uraian lengkapnya di bawah ini.
1. Terus-menerus memeriksa ponsel
Kepala tertunduk menatap layar yang menyala di halte bus, kedai kopi, bahkan saat makan malam keluarga.
Bagi Gen Z, smartphone bukan sekadar alat melainkan kebutuhan.
Sebuah studi menemukan bahwa remaja memeriksa ponsel mereka lebih dari 100 kali setiap hari.
2. Berbagi setiap momen secara online
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