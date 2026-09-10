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Rian Alfianto
Jumat, 11 September 2026 | 00.18 WIB

Industri HVAC Indonesia Hadapi Tantangan Efisiensi Energi dan Standar Cleanroom

Ilustrasi sistem HVAC. (Budget Heating &amp; Air Conditioning) - Image

Ilustrasi sistem HVAC. (Budget Heating &amp; Air Conditioning)

JawaPos.com - Kebutuhan teknologi HVAC, refrigerasi, dan cleanroom di Indonesia terus meningkat, tetapi pertumbuhan tersebut diikuti tantangan baru: bagaimana menyediakan fasilitas yang semakin andal tanpa mengabaikan efisiensi energi, dampak lingkungan, dan standar operasional yang makin tinggi.

Kondisi ini terutama terlihat pada fasilitas yang membutuhkan lingkungan terkendali, seperti rumah sakit, data center, dan berbagai fasilitas industri. Di sektor-sektor tersebut, sistem tata udara bukan lagi sekadar penunjang kenyamanan, melainkan bagian penting dari operasional dan keselamatan fasilitas.

Persoalan tersebut menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam RHVAC Indonesia 2026 dan Cleanroom Indonesia Expo 2026 yang berlangsung pada 9–11 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta.

Sistem heating, ventilation, air conditioning (HVAC) memiliki kaitan langsung dengan konsumsi energi bangunan maupun fasilitas industri. Karena itu, meningkatnya kebutuhan tata udara turut memperbesar perhatian terhadap teknologi yang mampu bekerja lebih efisien.

Tantangan tersebut semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan bangunan modern terhadap pengendalian suhu, kelembapan, kualitas udara, dan kondisi lingkungan di dalam ruangan.

Teknologi HVAC kini tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan kondisi termal yang nyaman, tetapi juga mendukung efisiensi energi, otomasi bangunan, serta target pengurangan emisi.

Isu ini menjadi semakin penting pada fasilitas yang beroperasi selama 24 jam, seperti rumah sakit dan data center. Pada fasilitas tersebut, sistem tata udara harus tetap bekerja secara konsisten sekaligus menjaga penggunaan energi tetap terkendali.

Cleanroom Rumah Sakit jadi Perhatian

Selain efisiensi energi, kebutuhan terhadap cleanroom juga berkembang seiring bertambahnya fasilitas yang membutuhkan lingkungan dengan tingkat kebersihan dan pengendalian kontaminasi yang ketat.

Editor: Estu Suryowati
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