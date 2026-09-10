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Leni Setya Wati
Kamis, 10 September 2026 | 22.09 WIB

Bikin Fans Kagum! NCT 127 Pamer Koreografi Powerful Lewat Dance Practice ‘Blingy’

NCT 127 (x @soompi) - Image

NCT 127 (x @soompi)

JawaPos.com – NCT 127 memanjakan penggemar dengan merilis video dance practice resmi untuk “Blingy”. 

Video tersebut memperlihatkan secara lebih jelas kekuatan koreografi lagu utama dari album studio terbaru mereka yang juga berjudul Blingy.

Video dance practice tersebut dirilis pada 5 September 2026. Berbeda dari video musik yang dipenuhi elemen visual dan konsep, versi latihan ini memberikan kesempatan kepada penggemar untuk menikmati penampilan para member secara lebih menyeluruh, termasuk detail gerakan dan perpindahan formasi sepanjang lagu.

Seluruh member NCT 127 tampil penuh energi dengan gerakan yang tegas dan sinkron. Setiap perubahan posisi terlihat semakin menonjol berkat pengambilan gambar yang memberikan pandangan luas terhadap keseluruhan koreografi. 

Bagian pembuka yang sebelumnya ramai diperbincangkan juga kembali menjadi salah satu daya tarik utama.

Menurut Soompi, dance practice “Blingy” memperlihatkan kekuatan gerakan para member sekaligus berbagai formasi menarik yang digunakan sepanjang koreografi. 

Bagian intro yang telah menjadi viral juga mendapat perhatian khusus dalam video tersebut.

Kehadiran dance practice ini memberikan pengalaman berbeda bagi penggemar karena mereka dapat melihat detail koreografi tanpa distraksi dari alur cerita atau efek visual dalam video musik.

Kekompakan NCT 127 juga semakin terlihat ketika para member berpindah formasi dengan cepat mengikuti perubahan musik.

Dengan perilisan “Blingy” sebagai bagian dari album studio terbaru mereka, NCT 127 kembali menunjukkan identitas kuat melalui musik dan performa panggung.

Editor: Hanny Suwindari
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