Penggemar aespa di Brasil Soroti Ketidaksesuaian Fasilitas Paket VIP Acara Send-Off Seharga Rp 8Juta

aespa (Kbizoom)
JawaPos.com – Sejumlah penggemar aespa di Brasil menyampaikan keluhan terkait pengalaman Send-Off dalam paket VIP termahal yang nilainya mencapai sekitar KRW 700.000 atau Rp8,1 juta.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Selasa (8/9), Paket tersebut dijual untuk konser aespa di São Paulo dan menawarkan sejumlah fasilitas, termasuk akses prioritas, merchandise eksklusif, serta kesempatan menghadiri acara perpisahan bersama para anggota.
Namun, beberapa pembeli menilai pengalaman yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi setelah membayar harga premium.
Sejumlah penggemar mengeluhkan durasi interaksi dalam acara Send-Off yang disebut hanya berlangsung beberapa detik, sehingga dianggap tidak sebanding dengan harga paket.
Salah seorang pembeli juga mengaku mengalami kendala dalam pengambilan merchandise VIP karena kurangnya informasi dan koordinasi dari pihak penyelenggara.
Keluhan tersebut kemudian ramai dibahas di media sosial dan turut mendapat perhatian dari sejumlah media lokal Brasil.
Akun penggemar “info aespa Brasil” mulai mengumpulkan informasi dari pembeli paket VIP yang merasa terdapat perbedaan antara fasilitas yang dijanjikan dan pengalaman yang diterima.
Para penggemar tersebut mempertimbangkan untuk melaporkan persoalan tersebut kepada lembaga perlindungan konsumen Brasil, Procon, serta membuka kemungkinan menempuh langkah hukum.
Konser aespa di São Paulo sendiri tercatat menjual 21.652 tiket dan disebut menjadi salah satu konser grup idola perempuan Korea dengan jumlah penonton terbesar di Brasil.
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Jawa Pos
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