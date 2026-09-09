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Latu Ratri Mubyarsah
Kamis, 10 September 2026 | 01.31 WIB

ATSI Soroti Ketimpangan Kewajiban Telco dan Platform Digital Global di Indonesia

ATSI dan KPPU bahas regulasi dan pola kerja sama proporsional antara pelaku usaha domestik dan platform digital lintas negara dalam forum diskusi. (Istimewa) - Image

ATSI dan KPPU bahas regulasi dan pola kerja sama proporsional antara pelaku usaha domestik dan platform digital lintas negara dalam forum diskusi. (Istimewa)

JawaPos.com - Perkembangan pesat platform digital global di Indonesia dinilai membawa tantangan baru terhadap struktur pasar, persaingan usaha, hingga tata kelola ruang digital nasional.

Sejumlah pemangku kepentingan pun mulai mendorong adanya regulasi dan pola kerja sama yang lebih proporsional antara pelaku usaha domestik dan platform digital lintas negara.

Hal tersebut menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam forum diskusi antara Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia, di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Agustus.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Gopprera Panggabean, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI sekaligus anggota Panja AI Muhammad Husein Fadlulloh, serta Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok.

Hadir pula Komisioner KPPU Mohammad Reza, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Muchtarul Huda, serta akademisi Ahmad M. Ramli.

Diskusi membedah seputar perkembangan model bisnis platform digital serta dampaknya terhadap struktur dan dinamika persaingan usaha di Indonesia.

Harapannya, dari diskusi tersebut bisa diperoleh gambaran mengenai perkembangan model bisnis platform digital sekaligus membahas kemungkinan bentuk regulasi, kebijakan, serta model kerja sama dan kontribusi platform digital yang proporsional.

Dalam forum tersebut, aspek persaingan usaha menjadi perhatian penting.

Perkembangan platform digital global dinilai berpotensi mendorong terbentuknya pasar dengan karakteristik winner-takes-most, meningkatkan risiko penyalahgunaan posisi dominan, serta menciptakan hambatan masuk yang semakin besar bagi pelaku usaha lokal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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