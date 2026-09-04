Rilis Teaser untuk Single Digital Baru, Solois IU Curi Perhatian

IU (Soompi)
JawaPos.com – Menapaki popularitas, solois Korea IU bersiap untuk merilis karya musik baru yang menarik.
Dilansir dari Soompi, Jum’at (4/9), penggemar pun antusias menantikan karya spektakuler yang memukau tersebut.
Sebuah teaser dirilis untuk single digital terbaru IU, yang dijadwalkan akan diluncurkan pada tanggal 10 September pukul 18.00 KST.
Kabarnya ini akan menjadi perilisan pertama IU dalam kurun waktu satu tahun sejak single sebelumnya.
Adapun karya terakhirnya yaitu Bye, Summer, yang dirilis pada September 2025, dimana saat itu ia menjadi perhatian.
Kini penyanyi yang dikabarkan putus dengan Lee Jong Suk itu siap lebih bersinar dari sebelumnya.
IU juga menggeluti karir akting seperti perannya dalam drama Hotel Del Luna yang mencuri perhatian Sebagian penggemar
Kemudian di drama Perfect Crown milik MBC ia menjadi Seong Hui Ju, namanya pun melejit dan disukai banyak orang
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Jawa Pos
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