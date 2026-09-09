SDN Mboeng Hampir Roboh tapi Malah Dapat TV Digital, Kemendikdasmen Sebut akan Direvitalisasi

PID yang sudah ada di SDN Mboeng yang kondisinya justru tak ada listrik dan hampir roboh. (Instagram Alwijo)
JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan SDN Mboeng di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu sekolah yang diprioritaskan untuk direvitalisasi tahun 2026.
Hal itu menanggapi viralnya kondisi bangunan SDN Mboeng yang mengalami kerusakan berat tapi malah lebih dulu menerima dukungan digitalisasi pembelajaran berupa perangkat TV digital alias Papan Interaktif Digital (PID)
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai prioritas bantuan untuk sekolah.
"SDN Mboeng akan direvitalisasi. Dan bukan hanya satu sekolah, 1.487 satuan pendidikan di NTT menjadi sasaran revitalisasi pada 2026," tulis keterangan akun Instagram resmi Kemendikdasmen, dikutip Rabu (9/9).
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Kemendikdasmen menyebut telah melakukan pengecekan terhadap kondisi SDN Mboeng. Sekolah tersebut melayani 84 murid yang terbagi dalam enam rombongan belajar (rombel), dengan dukungan 10 guru dan tenaga kependidikan.
Saat ini, SDN Mboeng memiliki lima ruang bangunan permanen. Namun, dua ruang kelas di antaranya mengalami rusak berat.
Untuk memenuhi kebutuhan enam rombel, sekolah tersebut juga masih menggunakan empat ruang kelas darurat. Sebagian ruang kelas darurat itu bahkan dibangun melalui swadaya orang tua murid.
"Kondisi ini membutuhkan perhatian dan tindak lanjut," aku Kemendikdasmen.
Kemendikdasmen memastikan SDN Mboeng termasuk sekolah yang akan direvitalisasi pada tahun ini. Program tersebut tidak hanya menyasar satu sekolah, tetapi mencakup ribuan satuan pendidikan di NTT.
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Jawa Pos
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