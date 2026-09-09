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Nanda Prayoga
Rabu, 9 September 2026 | 18.27 WIB

Google Cloud Gandeng Accenture, Siapkan 1.000 Insinyur untuk Percepat Adopsi AI Perusahaan

Ilustrasi: AI Generatif di Google Cloud. (Google Cloud). - Image

Ilustrasi: AI Generatif di Google Cloud. (Google Cloud).

JawaPos.com - Google Cloud memperluas strategi bisnis kecerdasan buatan (AI) dengan menggandeng perusahaan konsultan global Accenture. Keduanya membentuk unit bisnis gabungan yang akan menempatkan para insinyur langsung di perusahaan klien untuk membantu mempercepat penerapan teknologi dan layanan AI Google.

Seperti dilansir dari TechCrunch, unit tersebut diberi nama Accenture Gemini Enterprise Business Group. Langkah ini menjadi bagian dari ekspansi Google ke bisnis forward-deployed engineers (FDE), yakni insinyur yang bekerja langsung bersama perusahaan klien untuk membangun dan menerapkan solusi teknologi sesuai kebutuhan bisnis.

Google akan melatih hingga 1.000 insinyur FDE dari Accenture. Para insinyur tersebut nantinya akan bekerja bersama klien korporasi untuk membangun aplikasi AI khusus menggunakan platform Gemini Enterprise.

Menurut juru bicara Google, unit baru itu akan beroperasi di bawah naungan Accenture.

Ekspansi tersebut menunjukkan semakin sengitnya persaingan perusahaan teknologi dalam memanfaatkan peluang bisnis dari penerapan AI di sektor korporasi. Google tidak sendirian. Sejumlah pemain besar seperti OpenAI, Anthropic, Microsoft, dan Amazon juga mulai membangun unit atau layanan serupa dengan menempatkan tenaga ahli secara langsung di perusahaan klien.

Strategi tersebut muncul di tengah besarnya investasi perusahaan teknologi untuk membangun infrastruktur AI. Para hyperscaler menggelontorkan dana hingga ratusan miliar dolar untuk pengadaan GPU, pembangunan pusat data, serta penyediaan kapasitas energi.

Masalahnya, pendapatan langsung dari bisnis AI hingga kini masih belum sebanding dengan besarnya investasi tersebut.

Google Cloud sendiri mencatatkan pendapatan USD 24,8 miliar pada kuartal II 2026, dengan pertumbuhan yang turut didorong oleh permintaan terhadap layanan AI untuk perusahaan (enterprise AI).

Editor: Estu Suryowati
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